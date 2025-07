Identificati i 6 tratti che rendono una persona “cool” in ogni parte del mondo

Ogni cultura è diversa e questo significa che ciò che può piacere in un determinato contesto potrebbe non risultare particolarmente gradito in un altro. Questo discorso, però, sembra non avere fondamento per quanto riguarda sei tratti di personalità che andrebbero a rendere una persona “cool” a prescindere dalla sua cultura di appartenenza. Ad occuparsi di questo nuovo elemento, uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Psychology.

Per rendere veritiera questa testimonianza sono stati raccolti diversi partecipanti provenienti da le diverse parti del mondo, tra cui America, Germania, Sud Africa, Turchia, Nigeria, Cina, Giappone. Messico e India. A queste persone è poi stato chiesto di descrivere i tratti di una persona “cool” e di una persona che invece consideravano come fredda.

Nonostante le idee di pensiero diverse, nate da una cultura e da un contesto sociale diverso, tutte le persone coinvolte nell’esperimento hanno saputo individuare dei tratti in comune in grado di definire una persona “cool” e distinguerla da una persona fredda.

I risultati dell’esperimento per definire una persona “cool”

Le persone “cool” sono state descritte come piacevoli, calme, in grado di innescare il cambiamento e sicuramente affidabili, conformi alle regole e a ciò che è richiesto dalla società. È però emerso come il concetto di buono e quello di cool non debbano per forza andare di pari passo, motivo per cui una persona buona potrebbe essere anche molto lontana dall’idea di cool.

Anche le persone ritenute fredde hanno ricevuto la stessa etichetta, in quanto anche sotto questo aspetto, i diversi partecipanti coinvolti nell’esperimento si sono ritrovati a condividere lo stesso pensiero. Secondo i ricercatori, questo studio è utile proprio perché potrebbe riuscire a ridurre e a contenere tutte le differenze che si evidenziano nel mondo, rendendolo più globale e non più suddiviso tra orientale e occidentale. Tutto questo potrebbe promuovere un grande cambiamento in quanto le persone definite positive potrebbero persuadere gli altri a migliorarsi sempre più.