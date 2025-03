Migliorare il rapporto tra scienza e società: un sondaggio svela i dettagli

La scienza è fondamentale in ogni ambito della vita e soprattutto nell’ultimo periodo questa disciplina di grande spessore è riuscita ad ottenere un grandissimo consenso. Gli scienziati hanno bisogno di mettersi alla prova per arrivare ad avere un ruolo chiave nella società, nella politica, nell’opinione pubblica e in tutti gli altri ambiti della vita quotidiana.

Con il tempo, le barriere tra la notorietà e la scienza si sono assottigliate sempre di più ed ecco perché alcuni esperti del settore sono diventati veri e propri punti di riferimento. Molti di questi, però, non vivono della fama che meriterebbero, in quanto molte persone non conoscono la loro identità. Si è quindi deciso di iniziare un nuovo studio volto a spiegare quale rapporto sia presente tra la scienza e la società, in maniera da incentivare ancor di più l’interesse del pubblico verso questo ambito di conoscenza.

L’esperimento tra scienza e società

Per verificare questa ipotesi è stato chiesto ad alcune persone di indicare il nome di uno scienziato famoso che provenisse dal loro stesso paese. Dinanzi a questa domanda molti non hanno saputo rispondere, eccezion fatta per coloro che vantano grandi nomi come Albert Einstein. Molti altri hanno invece confuso politici per degli scienziati, poiché molto spesso si tende a fare questa associazione, anche se in maniera sbagliata.

Questo risultato ha quindi fatto emergere come molti degli scienziati che hanno un ruolo chiave nella nostra società rimangano sconosciuti al popolo. Quelli che, invece, riescono ad essere riconosciuti sono piuttosto rari. Lo studio e vice anche che tutte le persone che tendono ad essere riconosciuti sono quelli che si sono distinti per la carriera o per aver portato a termine un obiettivo molto importante. Parliamo di personalità carismatiche che hanno fatto importanti scoperte nell’ambito della scienza, della medicina o di tutti coloro che si sono impegnati nella fase della pandemia.

Questo studio ha poi dimostrato come tendano ad essere ricordati tutti gli uomini che riescono ad assumere una posizione di comando. Ecco perché il prossimo obiettivo sarà quello di rendere i ricercatori tutti uguali, in maniera che anche i più giovani e le donne possano essere riconosciuti in tutto il mondo. Lo studio rientra nel progetto di Many Labs e ha come obiettivo quello di porre fiducia nella scienza e nel rapporto che la stessa riuscirà ad avere nei confronti della società.