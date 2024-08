Secondo un sondaggio, Tesla, la principale azienda produttrice di auto elettriche, non viene più considerata cool dalla generazione Z e sta quindi perdendo appeal tra i più giovani.

Un sondaggio della banca d’investimento Morgan Stanley, ha rilevato che il fattore cool di Tesla sta calando sensibilmente tra la generazione Z degli Stati Uniti. Secondo il rapporto, infatti, la società di Elon Musk produttrice di auto elettriche, è desiderabile solamente per l’11% degli stagisti di Morgan Stanley, rispetto al 14% dello scorso anno e al 19% del 2022. Le più desiderate sono BMW e Mercedes.

Sebbene il sondaggio non copra una percentuale significativa della generazione Z, è comunque un chiaro indicatore di un forte calo di appeal di Tesla tra i giovani più benestanti, e che quindi potrebbero permettersi una di queste auto. Tra le cause di questa crisi ci sono sicuramente delle responsabilità del leader di Tesla, Elon Musk, soprattutto alla luce delle sue posizioni politiche di estrema destra.

Calano le vendite di Tesla

Tesla sta attualmente vivendo una fase di difficoltà piuttosto evidente e deve fare i conti con un calo delle vendite. Negli ultimi due trimestri ha infatti fatto registrare il segno meno.

A rendere ancora più complicata la situazione c’è l’arrivo di tante alternative più economiche, soprattutto cinesi. Il sondaggio di Morgan Stanley evidenzia che la generazione Z è particolarmente attenta ai comportamenti di Elon Musk che ultimamente si è lasciato andare a dichiarazioni discutibili che hanno avuto ripercussioni su Tesla.

L’azienda americana sta inoltre investendo per realizzare un veicolo più economico. Inoltre, Musk, ha promesso che svelerà un robotaxi entro la fine di quest’anno, ma è tutto da vedere se un modello di questo tipo potrebbe realmente funzionare. In ogni caso sarà destinato solo a coloro che non possiedono un’auto.

Ad ogni modo, non è solo la crisi di Tesla a generare perplessità. Negli ultimi due anni è calato l’interesse verso le auto elettriche dovuto, soprattutto, alle preoccupazioni legate all’autonomia e alla disponibilità di punti di ricarica. Non è un caso se un sondaggio di McKinsey ha rivelato che il 46% degli americani proprietari di veicoli elettrici ha intenzione di tornare a guidare un’auto termica.