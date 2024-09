Qualcosa di veramente incredibile è accaduto nel cielo delle Filippine lasciando tutti senza parole. Di cosa stiamo parlando? Di un asteroide che poco dopo essere stato rilevato si è poi bruciato dando vita ad un lampo luminoso sull’isola di Luzon. A rilevare questo piccolo asteroide, alcune ore prima che questo potesse raggiungere l’atmosfera terrestre, è stato il Catalina Sky Survey della NASA. L’asteroide in questione era grande, come diametro, un metro circa e proprio per le sue dimensioni non rappresentava nessuna minaccia.

Nelle scorse ore qualcuno sembrerebbe aver detto che l’asteroide “ha colpito la Terra“. Ma in realtà così è, infatti ha colpito solamente l’atmosfera dove gli oggetti così piccoli tendono a bruciarsi senza particolari problemi. Le immagini registrate dalla punta settentrionale delle Filippine hanno permesso di poter osservare una palla di fuoco lampeggiante e in alcune parti anche oscurata dalla presenza delle nuvole. L’asteroide è riuscito a creare una coda che però in pochissimo tempo è poi scomparso.

Filippine colte di sorpresa da un asteroide

Questa non è la prima volta ma la nona che un asteroide viene rilevato prima di raggiungere la Terra. Anche se proprio l’Agenzia Spaziale Europea sembrerebbe aver rivelato che ogni due settimane circa la Terra viene colpita da un asteroide grande circa un metro. I rilievi automatici hanno permesso di rilevare nel cielo la presenza di un oggetto di ridotte dimensioni che al contrario, se fosse stato più grande da poter addirittura causare dei danni, sarebbe stato sicuramente più luminoso. E di conseguenza rilevarlo sarebbe stato più semplice.

Occorre precisare che asteroidi di dimensioni ridotte come quello avvistato nel cielo delle Filippine non sono solitamente pericolosi. Ma purtroppo non sempre è così. Nel 2013 infatti un asteroide di 18 tonnellate vicino alla Terra è esploso su una città russa provocando danni al suolo e allo stesso tempo diversi feriti per i quali si è rivelata necessaria l’assistenza medica.