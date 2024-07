Nel 2029, l’asteroide 99942 Apophis compirà una visita ravvicinata alla Terra, avvicinandosi a meno di 20.000 miglia (circa 31.860 chilometri) dal nostro pianeta. Questo evento straordinario offrirà agli scienziati un’opportunità unica per studiare Apophis e gli asteroidi vicini alla Terra (NEO) tutto nell’ambito della strategia di difesa planetaria. A fare da protagonista in questo viaggio sarà la missione Ramses, lanciata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Cos’è l’asteroide Apophis?

Apophis è un asteroide di circa 375 metri di diametro che fu scoperto nel 2004. Inizialmente, il suo avvicinamento alla Terra suscitò preoccupazione, in quanto era stato classificato come potenzialmente pericoloso con la possibilità di un impatto nelle date del 2029, 2036 o 2068. Tuttavia, attualmente le probabilità di collisione sono estremamente basse, ma il suo passaggio ravvicinato rimane un evento di grande interesse scientifico.

La missione Ramses: obiettivi e importanza

Ramses, acronimo di Rapid Apophis Mission for Space Safety (Missione rapida di Apophis per la sicurezza spaziale), è progettata per studiare Apophis durante il suo avvicinamento alla Terra. Questo progetto ambizioso mira a ottenere dati dettagliati sul comportamento dell’asteroide e su come le forze gravitazionali terrestri influenzano il suo percorso.

La missione Ramses non solo contribuirà a migliorare la nostra comprensione degli asteroidi NEO, ma fornirà anche informazioni preziose per la difesa planetaria. In caso di scoperta di un asteroide in rotta di collisione con la Terra, conoscere come deviare un NEO diventa cruciale. La capacità di anticipare e modificare le traiettorie di questi corpi celesti potrebbe diventare una misura vitale per proteggere il nostro pianeta.

Tempistiche e pianificazione della missione

Per permettere a Ramses di raggiungere Apophis nel febbraio 2029, il lancio è previsto per aprile 2028. La pianificazione della missione è già in corso, con l’approvazione e il finanziamento ufficiali che si prevede avverranno durante la riunione del Consiglio dell’ESA Livello Ministeriale a novembre 2025. La tempistica è cruciale, poiché l’opportunità di studiare un asteroide di tali dimensioni a una distanza così ravvicinata non si ripresenterà facilmente.

Il significato scientifico del passaggio di Apophis

Il passaggio di Apophis a una distanza inferiore a quella dei satelliti geosincroni è un evento raro e significativo. Gli asteroidi di grandi dimensioni, come Apophis, passano vicino alla Terra solo una volta ogni 5.000-10.000 anni. Questo offre una finestra limitata per studi diretti che possono rivelare molto sulla composizione, la struttura e il comportamento di questi oggetti spaziali.

Inoltre, se Apophis colpisse la Terra, il suo impatto sarebbe devastante, con potenziali conseguenze catastrofiche come la formazione di un cratere di diversi chilometri, onde d’urto e tsunami massicci. Per questi motivi, la missione Ramses rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore sicurezza planetaria.