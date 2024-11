I team della Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST) e dell’China Academy of Space Technology (CAST) saranno impegnati nel trasporto dei taikonauti nel 2029.

La Cina ha selezionato due diversi team che si occuperanno dello sviluppo di prototipi del rover lunare per taikonauti. Ma, cosa sappiamo esattamente su questo rover? Pesante circa 200 kg, questo si occuperà di trasportare gli astronauti cinesi, oppure taikonauti, per un totale di 10 km fin dalla prima missione sulla superficie. E tutto ciò è previsto per il 2029.

A valutare le proposte e a selezionarle è stata la China Manned Space Engineering Office, indicata anche con la sigla CMSEO. E i team scelti sono della Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST) e dell’China Academy of Space Technology (CAST). A firmare l’accordo con entrambi i team è stato proprio il CMSEO riuscendo in questo modo a supportare lo sviluppo parallelo dei prototipi.

Alcune informazioni sull’accordo firmato

In seguito ai test preliminari verrà poi scelto il team al quale verrà affidato il compito di sviluppare il rover che verrà poi utilizzato per la prima missione. Occorre comunque precisare che al momento non è stata comunicata alcuna data relativa a quando la scelta in questione verrà effettuata. Inoltre stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni proprio il CMSEO sembrerebbe aver annunciato che verrà indetto un concorso pubblico tramite il quale verrà scelto il nome del rover. Per inviare le risposte sarà possibile farlo entro e non oltre il 30 novembre 2024.

Sarà inoltre necessario seguire dei criteri ben specifici, tra questi quello di combinare alcuni aspetti della cultura e della tradizione cinese con quelli che sono gli elementi di tecnologia moderna. E poi ancora riflettere positivamente quelli che sono i valori legati al programma spaziale cinese.