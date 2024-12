Riesci ad abbassarti e toccare le dita dei piedi senza piegare le ginocchia? Riesci a raggiungere entrambe le braccia sopra la testa? Se non ci riuscissi, allora dovresti migliorare la flessibilità. La flessibilità è la capacità di muovere un’articolazione attraverso l’intera gamma di movimento. Ti aiuta a svolgere la maggior parte delle attività sportive e può prevenire lesioni muscolari. Poiché la maggior parte delle attività quotidiane richiede una certa flessibilità (come piegarsi o torcersi), ti aiuterà a mantenere l’indipendenza funzionale con l’avanzare dell’età.

Sebbene esistano molti tipi di stretching, lo stretching statico è il più comune. Implica il posizionamento di un’articolazione per allungare i muscoli e il mantenimento fermo per un determinato periodo, di solito tra i 15 e i 60 secondi. Un esempio potrebbe essere quello di stare di fronte a una sedia, mettere un piede sulla sedia e raddrizzare il ginocchio per allungare i muscoli posteriori della coscia.

Flessibilità, ecco i risultati di una nuova ricerca

Una nuova ricerca ha esaminato per quanto tempo è necessario fare stretching per migliorare la flessibilità, probabilmente è meno di quanto ci si aspetti. Un team di ricerca ha trascorso l’ultimo anno a raccogliere dati da centinaia di studi su migliaia di adulti di tutto il mondo. Sono stati esaminati 189 studi su oltre 6.500 adulti.

Gli studi hanno confrontato gli effetti di una singola sessione o di più sessioni di stretching statico su uno o più risultati di flessibilità, rispetto a coloro che non hanno fatto stretching. Abbiamo scoperto che mantenere un allungamento per circa quattro minuti (cumulativamente) in una singola sessione è ottimale per un miglioramento immediato della flessibilità. Più a lungo e sembra che non si ottengano ulteriori miglioramenti.

Per miglioramenti permanenti della flessibilità, sembra che sia necessario allungare un muscolo per più tempo possibile, circa dieci minuti a settimana per il massimo miglioramento. Ma questo non deve accadere tutto in una volta.