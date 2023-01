L’esercizio fisico favorisce la giovinezza

Un recente articolo pubblicato sul Journal of Physiology ha approfondito la teoria degli effetti di promozione della giovinezza dell’esercizio fisico sugli organismi che invecchiano, basandosi su un precedente lavoro svolto su topi di laboratorio, prossimi alla fine della loro vita naturale, che avevano accesso a una ruota per esercizi ponderati. Il documento, molto dettagliato, elenca ben 16 coautori, sei dei quali sono affiliati all’Università dell’Arkansas. Per questo lavoro, i ricercatori hanno confrontato topi anziani che avevano accesso a una ruota per esercizi con topi che erano stati sottoposti a riprogrammazione epigenetica attraverso l’espressione dei fattori Yamanaka. I fattori di Yamanaka sono quattro fattori di trascrizione proteici (identificati come Oct3/4, Sox2, Klf4 e c-Myc, spesso abbreviati in OKSM) che possono riportare le cellule altamente specificate (come le cellule della pelle) a una cellula staminale, uno stato più giovane e adattabile. Il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina è stato assegnato al Dr. Shinya Yamanaka per questa scoperta nel 2012. Con i giusti dosaggi, l’induzione dei fattori di Yamanaka in tutto il corpo dei roditori può migliorare i segni dell’invecchiamento imitando l’adattabilità comune alle cellule più giovani. Dei quattro fattori, c-Myc è indotto dall’esercizio del muscolo scheletrico. Myc può servire come stimolo di riprogrammazione naturalmente indotto nel muscolo, rendendolo un utile punto di confronto tra le cellule che sono state riprogrammate attraverso l’espressione eccessiva dei fattori di Yamanaka, e le cellule che sono state riprogrammate attraverso l’esercizio fisico – “riprogrammazione” in quest’ultimo caso che riflette come uno stimolo ambientale può alterare l’accessibilità e l’espressione dei geni.

I ricercatori hanno confrontato il muscolo scheletrico di topi a cui era stato permesso di fare esercizio fisico in tarda età con il muscolo scheletrico di topi che sovraesprimevano l’OKSM nei loro muscoli, nonché con topi geneticamente modificati che si limitavano alla sovraespressione del solo Myc. In definitiva, il team ha determinato che l’esercizio fisico promuove un profilo molecolare coerente con la programmazione parziale epigenetica. In altre parole, l’esercizio fisico può imitare aspetti del profilo molecolare dei muscoli che sono stati esposti ai fattori di Yamanaka (mostrando così caratteristiche molecolari di cellule più giovani). Questo effetto benefico dell’esercizio fisico può essere in parte attribuito alle azioni specifiche del fattore di trascrizione proteica Myc.

Mai più esercizio fisico?

Con questo documento viene spontaneo pensare che forse un giorno potremmo essere in grado di manipolare Myc nel muscolo per ottenere gli effetti dell’esercizio fisico, risparmiandoci così il duro lavoro, Murach avverte che sarebbe una conclusione sbagliata da trarre. In primo luogo, Myc non sarebbe mai in grado di riprodurre tutti gli effetti dell’esercizio fisico in tutto il corpo. È anche la causa di tumori e cancri, quindi la manipolazione della sua espressione presenta dei pericoli intrinseci. Murach ritiene invece che la manipolazione di Myc possa essere impiegata come strategia sperimentale per capire come ripristinare l’adattamento all’esercizio in muscoli vecchi che mostrano un calo di reattività. Forse potrebbe anche essere un mezzo per potenziare la risposta all’esercizio degli astronauti in assenza di gravità o delle persone costrette a letto che hanno solo una capacità limitata di fare esercizio. Il Myc ha molti effetti, sia positivi che negativi; quindi, definire quelli benefici potrebbe portare a una terapia sicura che potrebbe essere efficace per gli esseri umani in futuro.

Murach vede la sua ricerca come un’ulteriore convalida dell’esercizio fisico come elemento curativo. “L’esercizio fisico è il farmaco più potente che abbiamo”, afferma, e dovrebbe essere considerato un trattamento per migliorare la salute – e potenzialmente prolungare la vita – insieme ai farmaci e a una dieta sana.