Spotify ha iniziato il rollout di una nuova funzione chiamata “Recents“, pensata per semplificare l’accesso ai contenuti ascoltati di recenti. Questa nuova sezione conserva per 90 giorni tutto ciò che l’utente ha ascoltato, inclusi brani musicali, podcast e audiolibri. Inoltre, tiene traccia anche del contenuto salvato, offrendo un modo rapido per recuperare episodi in pausa o ritrovare canzoni e album già ascoltati.

Spotify Recents: la cronologia a portata di tap

Con “Recents”, Spotify sostituisce la precedente scheda “Cronologia”, rendendo il tutto più integrato e intuitivo. Disponibile sia per gli utenti Free che Premium, questa funzionalità mira a migliorare l’esperienza utente, come sottolineato dalla piattaforma: “sarà utile per riprendere un podcast interrotto, riascoltare brani amati ma non ancora inseriti in una playlist o finalmente avviare quell’audiolibro salvato”.

Accedere a “Recents” è semplice: basta toccare la propria immagine del profilo, aprire la barra laterale e selezionare la nuova scheda. I contenuti saranno organizzati in ordine cronologico, con filtri disponibili per restringere la ricerca. Per maggiore comodità, sarà possibile trovare questa pagina anche scorrendo il feed principale dell’app. Il rilascio è iniziato oggi su dispositivi iOS e Android. Se non la vedi ancora, non disperare: il rollout potrebbe richiedere del tempo prima di essere disponibile a livello globale.

Un Periodo Intenso per Spotify

L’introduzione di “Recents” segue una serie di aggiornamenti significativi per la piattaforma. Recentemente, Spotify ha migliorato le sue funzionalità legate agli audiolibri e ha lanciato uno strumento in-app per creare copertine personalizzate per le playlist. Nel frattempo, il CEO Daniel Ek ha annunciato che il 2024 potrebbe segnare il primo anno di piena redditività per l’azienda.

I dati trimestrali più recenti parlano chiaro: un aumento del 19% dei ricavi rispetto all’anno precedente, una crescita del flusso di cassa del 238% e un totale di oltre 4 miliardi di dollari. Con 602 milioni di utenti attivi mensili, Spotify sta consolidando la sua posizione di leader nel settore.