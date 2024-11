Apple e OpenAI fanno squadra per portare ChatGPT direttamente in iOS 18.2: con l’ultimo aggiornamento, gli utenti potranno scegliere di passare a ChatGPT Plus direttamente dalle Impostazioni del proprio dispositivo. Questa integrazione, ora disponibile nella beta, prevede un’opzione di upgrade per accedere alle funzioni avanzate di ChatGPT Plus, inclusa la potenza del modello GPT-4, con miglioramenti per messaggi, conversazioni vocali e generazione di immagini.

Come funziona la nuova opzione di upgrade?

Con il rilascio di iOS 18.2, visitando il percorso Impostazioni > Apple Intelligence & Siri > ChatGPT, troverete l’opzione “Aggiorna a ChatGPT Plus.” Questa novità consente agli utenti di accedere alla versione a pagamento di ChatGPT per 19,99 dollari al mese, godendo di vantaggi come limiti estesi per messaggi e funzioni avanzate come la generazione vocale.

Perché questo aggiornamento cambia tutto?

La nuova integrazione permette a ChatGPT di diventare un vero assistente AI completo, facendo fare a Siri un salto evolutivo e integrandosi nel cuore di iOS. Sebbene non sia obbligatorio l’upgrade per utilizzare ChatGPT, avere accesso alla versione Plus permette di usare GPT-4 senza limiti di messaggi e sblocca una modalità di conversazione avanzata che rende le interazioni con l’assistente più naturali e coinvolgenti.

E, cosa curiosa, non sembra ci siano scambi di denaro diretto tra Apple e OpenAI, ma piuttosto una condivisione dei ricavi per ogni sottoscrizione avviata tramite iOS.

Un futuro per Gemini e nuove AI?

La partnership con OpenAI non sembra l’unica mossa di Apple per i suoi utenti: si vocifera di trattative parallele con Google per un’integrazione simile con Gemini, la nuova AI di Google. E chissà, magari presto apparirà un’opzione anche per passare a “Gemini Advanced” dalle Impostazioni.

Il rilascio ufficiale di iOS 18.2 è previsto per la settimana del 2 dicembre, e siamo sicuri che, tra novità come Visual Intelligence e Genmoji, ne vedremo delle belle.