Dopo che ieri il Magna Graecia Film Festival 2024 ha raggiunto il suo apice con l’arrivo sul red carpet di Kevin Costner, che ha incontrato il pubblico per presentare il suo Horizon, oggi e domani ci sarà un altro attore da Oscar quali è Tim Robbins.

L’interprete sarà protagonista questa sera, 1 agosto, di un incontro con il pubblico presso l’arena Porto di Catanzaro Lido, dove sarà intervistato dalla giornalista Silvia Bizio, per ricevere, successivamente, il riconoscimento della Colonna d’Oro.

Domani, 2 agosto, il popolare attore, premio Oscar per Mystic River, si esibirà con la sua band sempre presso l’arena porto di Catanzaro Lido. Tim Robbins ha infatti portato con sé la propria band, la Tim Robbins and the Rogues Gallery Band.

Non è la prima volta che un artista del cinema porta anche le proprie doti musicali all’interno del Magna Graecia Film Festival, considerando che lo scorso anno fu Russell Crowe ad esibirsi assieme alla propria band blues.

I 30 anni di Le ali della libertà

Infine, gli omaggi del Magna Graecia Film Festival 2024 a Tim Robbins si concluderanno il 4 agosto quando verrà proiettata presso l’arena di Catanzaro Lido il film Le ali della libertà, a trent’anni dall’uscita al cinema. Si tratta di un vero e proprio cult tratto da un racconto di Stephen King, contenuto nell’antologia Stagioni Diverse.

Tim Robbins si unisce ad un nutrito numero di star americane che hanno riempito negli ultimi anni il roster di ospiti di spicco del Magna Graecia Film Festival. Si passa da Richard Gere a Susan Sarandon, per non dimenticare John Landis.