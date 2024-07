Da oggi 27 luglio e fino al 4 agosto prende si terrà il Magna Graecia Film Festival di Catanzaro, che torna con la sua 21esima edizione, che vedrà presenti, tra gli altri, Kevin Costner ed altri importanti personaggi del panorama nazionale ed internazionale.

Tutti gli eventi avranno ingresso libero senza prenotazione dalle ore 20 fino ad esaurimento posti, con inizio alle ore 21.

Gli ospiti internazionali

L’interprete di Robin Hood e Balla coi lupi sarà presente il 31 agosto alla kermesse. Kevin Costner sarà protagonista di una conversazione condotta da Silvia Bizio, e presenterà la proiezione del primo capitolo di “Horizon – An american Saga”, il suo ultimo film.

Un altro ospite molto atteso è l’attore, regista e sceneggiatore Tim Robbins, che sarà intervistato l’1 agosto dalla giornalista Silvia Bizio, mentre il 2 agosto terrà un concerto con il suo gruppo, i Tim Robbins and the Rogues Gallery Band. In suo omaggio, sarà proiettato, il 4 agosto, “Le ali della libertà” a trent’anni dall’uscita al cinema.

C’è attesa al Magna Graecia Film Festival anche per la star del calcio e dello sport come Michel Platini che, il 28 luglio, narrerà dei successi con la Juventus e la Nazionale francese, passando per la parentesi da allenatore, fino a diventare presidente dell’UEFA. Ad intervistarlo sarà il giornalista Federico Buffa. L’evento sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport.

Gli ospiti internazionali riceveranno la Colonna d’Oro realizzata dal Brand GB Spadafora.

Gli ospiti italiani

Tra i protagonisti italiani attesi al MGFF ci sarà anche l’attore, regista e produttore Raoul Bova che sarà presente il 3 agosto e commenterà le immagini del docufilm “La Bellezza Perduta: Siria”, già presentato al Festival di Venezia, in cui descrive la sua esperienza nella Croce Rossa Italiana. Sul palco dell’area Porto anche l’attore e regista Jerry Calà che, il 29 luglio, al MGFF ripercorrerà le tappe della sua carriera.

Torna il Magna Graecia Book Festival, la finestra dedicata al mondo del libro. Saranno presentati “La scelta” di Sigfrido Ranucci (4 agosto), “Tre notti” di Vinicio Marchioni (30 luglio), “Mostri di Ponticelli” di Giulio Golia (2 agosto) ed anche “Carlo Delle Piane. L’uomo che ho amato” di Anna Crispino (1 agosto).

I concorsi

In anteprima nazionale al MGFF, nella sezione “Sguardi di Calabria”, ci sarà spazio per il film “Cutro, Calabria, Italia” di Mimmo Calopresti (al Supercinema il 29 luglio), progetto dedicato alla tragedia dello sbarco di migranti sulle coste calabresi.

La madrina sarà la cantautrice e attrice Clara Soccini, in arte Clara, che si esibirà il 3 agosto. La prima serata sarà presentata da Carolina Di Domenico, che cederà il timone nelle serate successive al conduttore radio e tv, Marco Maccarini.

In programma c’è anche le performance musicali di Sarafine (che si esibirà il 30 luglio) vincitrice di X Factor 17, e del musicista e comico scuola Zelig, Carlo Amleto, insieme al conduttore Gabriele Vagnato (1 agosto). Sul palco del MGFF sfilerà anche Clayton Norcross, il Thorne della soap opera “Beautiful”, insieme alla coreografa Simona Zampina.

Le opere prime e seconde di lungometraggi italiani, con proiezioni all’arena del Porto, saranno valutate da una giuria presieduta dall’attore e regista Michele Alhaique, composta dal Vicedirettore Rai Fiction Ivan Carlei, dalle attrici Letizia Toni e Lucrezia Guidone, e dagli attori Francesco Brandi e Dino Abbrescia.

Ad aprire il programma dei film in concorso, ci sarà il debutto alla regia di Claudio Bisio che inaugurerà il festival con “L’ultima volta che siamo stati bambini”. Seguiranno, il regista Francesco Frangipane e l’attore Edoardo Pesce che accompagneranno la visione del titolo “Dall’alto di una fredda torre.

Il regista Gianluca Santoni e l’attore Andrea Lattanzi presenteranno “Io e il secco”; Brando De Sica proporrà la visione del suo film “Mimi il principe delle tenebre”. In concorso anche “Palazzina Laf” di Michele Riondino e “Flaminia” di Michela Giraud.

Le opere in concorso proiettate al Supercinema, in lingua originale con sottotitoli in italiano, sono: “20.000 specie di api” di Estibaliz Urresola Solaguren (Spagna); “Chien de la casse” di Jean-Baptiste Durand (Francia); “Lazareth”, in anteprima nazionale, di Alec Tibaldi (USA) presente al Festival; “Abang e Adik” di Lay Jin Ong (Malesia); “Inshallah a boy” di Amjad Al Rasheed (proveniente dalla Giordania).

La giuria delle opere prime e seconde di documentari sarà presieduta dal regista Mimmo Calopresti, e composta da una rappresentanza di allievi dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro e della Consulta Studentesca dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria.

Il concorso proporrà la visione di “In viaggio con lei” di Gianluca Gargano, “L’avamposto” di Edoardo Morabito, “Mur” di Kasia Smutniak, “Il mare nascosto” di Luca Calvetta, ed infine di “Tutte le cose che restano di Cinzia Lo Fazio.

Il focus Sguardi di Calabria, sempre in programma al Supercinema, presenterà i lavori “Kalavria” di Cristina Mantis e “Fuliggine” di Domenico Pisani.

Le altre iniziative

Il 30 agosto farà tappa “Favuriti”, progetto culturale nato da un’idea dell’imprenditore calabrese Antonino De Masi che propone di costruire una nuova narrazione della Calabria proiettandosi però verso la costruzione di una nuova identità come modello positivo di operosità, accoglienza e resilienza. L’incontro sarà moderato dal giornalista Tommaso Labate con l’intervento della cantautrice e performer Sarafine.

Sempre il 30 agosto, il regista e sceneggiatore Carlo Carlei terrà una masterclass dedicata al mondo del cinema.

L’1 agosto, al Best Western Perla del Porto, la Calabria Film Commission e Anica Academy presenteranno la tappa finale della prima edizione di “Creatività Talentuosa”: un concorso di idee per giovani tra i 18 e 34 anni residenti in Calabria, che costituisce un modo per trovare nuovi modi di raccontare un territorio e le sue caratteristiche identitarie. I vincitori verranno premiati nella stessa sera, in arena, sul palco del MGFF.

Nell’ambito della collaborazione con la Calabria Film Commission, per le giornate del Festival, Radio 2 Rai allestirà sulla Terrazza Saliceti, nel quartiere marinaro, un corner dedicato dal quale partiranno interviste e approfondimenti in diretta radiofonica con i personaggi della manifestazione.

E, poi, la speciale iniziativa lanciata con Poste Italiane: per la XXI edizione è stato realizzato un annullo filatelico, creato per il Magna Graecia Film Festival, che verrà diffuso nelle serate del 27 e 28 luglio, insieme alle cartoline personalizzate dell’evento cinematografico.

Il direttore artistico del Magna Graecia Film Festival, Gianvito Casadonte, ha dichiarato: