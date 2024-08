Durante il D23 sono state fatte importanti rivelazioni che hanno a che fare con tutti i brand che la Disney si trova a gestire: da Star Wars alle prossime produzioni Marvel. Sono stati tanti i contenuti rivelati: dai trailer di Agatha: Coven of Chaos, a Snow White, fino ad arrivare a The Mandalorian & Grogu.

Andiamo a vedere nel dettaglio.

Marvel

Il D23 ha permesso di osservare per la prima volta i protagonisti di The Fantastic Four: Firs Step nei panni dei loro personaggi. Ecco Vanessa Kirby, Pedro Pascal e gli altri protagonisti del lungometraggio (clicca sul link per vedere l’immagine).

Sul palco, ad affiancare Kevin Feige sono saliti anche i protagonisti di Daredevil: Born Again. In questo modo è stata confermata la presenza dei personaggi di Karen e Peggy, interpretati da Deborah Ann Woll e Elden Henson. Ed inoltre, si è mostrato anche il Punisher di Jon Bernthal.

All’evento della Casa di Topolino è stato mostrato anche il nuovo trailer di Agatha: All Along, la serie che sarà disponibile da settembre sulla piattaforma streaming Disney Plus.

Ecco il filmato.

Star Wars

Per quanto riguarda l’universo di Star Wars sono state rivelate le prime immagini di The Mandalorian & Grogu, il film tratto dalla serie TV. Tra le rivelazioni fatte c’è il ritorno di Zeb Orrelios di Star Wars Rebels, e dell’amata Razor Crest di Din Djarin.

Sempre sulle produzioni Star Wars è stato rivelato anche il teaser di Star Wars: Skeleton Crew, la nuova serie che esplora la galassia lontana lontana e che ha come protagonista Jude Law. L’uscita è prevista per dicembre.

Ecco il filmato.

Classici Disney

Il D23 ha anche rivelato dei dettagli per quanto riguarda la produzione di Toy Story 5. Andrew Stanton tornerà come sceneggiatore e regista per il prossimo capitolo. Il teaser condiviso ha rivelato la presenza di Woody, che ritornerà ad affiancare Buzz.

Ancora in tema di classici Disney, il D23 ha permesso di dare uno sguardo anche al lungometraggio prequel Mufasa, che torna a esplorare l’universo narrativo del Re Leone.

Il titolo uscirà il 20 dicembre.

C’è attesa tra gli appassionati Disney anche per la versione live-action di Lilo & Stitch. Il teaser che è stato mostrato durante il D23 ha rivelato anche il periodo d’uscita del lungometraggio, che sarà disponibile dall’estate prossima.

Experiment 626 has entered the chat! The live-action #LiloAndStitch is coming only to theaters in Summer 2025! pic.twitter.com/82KFLEFL5E — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 10, 2024

Una grande notizia ha a che fare con l’annuncio di una serie spin-off sull’universo narrativo di Inside Out. Si tratta di una produzione che arriverà nel 2025 sulla piattaforma Disney Plus, e che avrà il titolo di Dream Productions.

Restando in tema di cult Disney, nel corso del D23 è stato annunciato lo sviluppo del lungometraggio animato Gli Incredibili 3. A sviluppare il progetto è stato chiamato Brad Bird.

C’è stato spazio anche per il trailer di Oceania 2, che ha rivelato dei nuovi personaggi della saga: a partire dalla sorella di Vaiana, fino ad arrivare al nuovo villain.

Il live-action su Biancaneve è una tra le produzioni più attese della Disney, ed il D23 ha rivelato il primo teaser del lungometraggio. Ecco il filmato.

Avatar

Infine, durante il D23 si è fatto sentire pure James Cameron, che ha rivelato delle novità sulla sua saga di Avatar, che tornerà con il terzo capitolo. Avatar 3 è stato ufficialmente intitolato Avatar: Fire and Ash.

James Cameron ha anche rivelato che il film si concentrerà sulla storia della tribù del fuoco dei Na’vi.