Durante il D23 2024, Disney e Ravensburger hanno svelato una serie di novità entusiasmanti per il popolarissimo gioco di carte collezionabili Disney Lorcana, tra cui le carte ultra-rare Golden Mickey, nuovi tornei ed eventi, i personaggi che verranno introdotti in futuro e la prossima carta promozionale. Gli organizzatori hanno voluto fare le cose in grande, per festeggiare il primo anniversario del gioco.

Gli annunci seguono l’arrivo del quinto set, Cieli Scintillanti (Shimmering Skies), e iniziano con la presentazione delle carte “Golden Mickey”: ne esisteranno solo 500 e sembreranno lamine d’oro. La 501esima sarà appannaggio del prossimo Campione del Mondo e sarà unica in senso assoluto, con la dicitura relativa al campionato, che si terrà a Disneyland Paris Resort e Disneyland California Resort nei mesi di dicembre e gennaio. Per i campionati sarà disponibile anche una nuova promo basata su “A Whole New World“.

Al D23 è stato inoltre annunciato Quest, un nuovo metodo di gioco organizzato in fase di sviluppo, con un focus sul gioco sociale, cooperativo e multigiocatore, con missioni da sbloccare e completare. Particolarità è che le carte potranno essere fatte firmare dai relativi personaggi nei parchi Disney.

Il sesto set del gioco non ha ancora un titolo, ma ha un tema, che è quello nautico: naturalmente sarà presente Paperino. Le carte confermate per il set nautico di Disney Lorcana sono le seguenti:

Daisy Duck – Capitano dei Pirati

Minnie Mouse – Vedetta dei Pirati

Goofy – Esperto Costruttore Navale

Mickey Mouse – Capitano dei Pirati

Donald Duck – Primo Ufficiale

È stato svelato, inoltre, da quali altri film o serie Disney verranno prelevati i personaggi per i prossimi batch di carte, e tra questi abbiamo Pocahontas, Cip e Ciop Agenti Speciali e addirittura Taron e la Pentola magica, film tra i meno noti del catalogo Classici disneyano.

Arriva inoltre la conferma che i confini dei regni magici del gioco si estenderanno al di là dei contesti disneyani standard, arrivando quantomeno a integrare gli universi Pixar, anche se non è stato ancora confermato quali saranno i primi personaggi a farne parte (Brave, vista l’ambientazione, è sicuramente in pole position). Le prime carte con personaggi Pixar, ad ogni modo, arriveranno non prima del 2026.