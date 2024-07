La quinta espansione di Disney Lorcana, Cieli Scintillanti, introduce nuovi personaggi e avventure, tra cui Ralph Spaccatutto e gli eroi di Frozen, preparandoci ad un set davvero interessante. Per l’occasione Lega Nerd è pronta a fare il reveal di due carte dell’espansione, che ricordiamo arriverà il 23 agosto in tutti i negozi.

Cosa aspettarsi dall’espansione Cieli Scintillanti

Ha inizio la Grande Festa! Dopo aver scongiurato la crisi causata dal Ritorno di Ursula, è il momento di celebrare come si deve. Il quinto set di Lorcana, Cieli Scintillanti, è dedicato a questo spirito festoso e vede protagonisti i dolcissimi glimmer, esperti nell’organizzazione di grandi eventi. Tuttavia, proprio nel pieno della festa, si profila un nuovo mistero all’orizzonte.

L’espansione Cieli Scintillanti porta con sé un Illuminarium più animato e scintillante che mai, introducendo tanti personaggi nuovi dai classici Disney, come Ralph Spaccatutto e i suoi amici dell’Arcade di Litwak, oltre ai personaggi di Frozen 2. Anche altri celebri personaggi tornano con nuove versioni, come Elsa, Kronk e Merlino, promettendo di dare nuova linfa al gioco di carte collezionabili Lorcana, che continua a conquistare il mondo.

Reveal delle carte

Andiamo a scoprire insieme due carte per questo reveal: parliamo di Regina e Shenzi, due carte che ora vedremo nel dettaglio, analizzando valori e sinergie.

Regina: la Più Bella del Reame

Partiamo con Regina, la Più Bella del Reame, una carta di costo 5 con valori 2 di Forza e 6 di Volontà. Ovviamente, parliamo di una carta con Trasformazione 3 e con l’abilità Protetto, e con un Valore di Leggenda pari a 1. Interessante però l’abilità Riflessi di Vanità, che per ogni altro personaggio di nome Regina, aggiungerà +1 al Valore di Leggenda, rendendo questa carta molto interessante.

Si tratta infatti di una carta che, nella giusta situazione, potrà diventare molto letale e portarvi velocemente alla vittoria, ma in caso di campo vuoto o poco posizionato a vostro favore, diventerà forse resistente ma nulla oltre che questo. Rimane comunque giocabile come inchiostro, motivo per cui potrebbe trovare il suo spazio in alcuni deck.

Shenzi: Complice di Scar

In questo caso abbiamo sempre una carta giocabile come inchiostro, con costo 3 e valori di Forza e Volontà rispettivamente 2 e 3. In questo caso avremo Sfuggente come abilità e un Valore di Leggenda pari a 1. Con Prede Facili, questa carta avrà +2 a Forza quando sfiderà un personaggio già danneggiato, diventando capace di buttare giù personaggi più ostici.

C’è da vedere dove potrà trovare spazio questo Shenzi, ma sapendo che può diventare con Forza 4, avendo comunque una buona volontà, qualche test verrà sicuramente fatto.