Il quarto set di Disney Lorcana, Il Ritorno di Ursula, sviluppato da Ravensburger, si posiziona come un importante seguito di Nelle Terre d’Inchiostro, introducendo una serie di novità che arricchiscono il panorama di questo affascinante gioco di carte collezionabili. Con un focus sulla leggendaria antagonista Ursula, l’espansione non solo segue le orme dei suoi predecessori, ma cerca di superarle, offrendo ai giocatori una profonda immersione in tematiche di battaglia e avventure cooperative.

Nuovi Mazzi e Modalità di Gioco

Avventura degli Illuminatori: Problemi negli Abissi, una delle principali aggiunte, porta una modalità di gioco cooperativa che include due mazzi pre-costruiti, ciascuno contenente un nuovo personaggio leggendario. Questa avventura narrativa non solo approfondisce la lore di Lorcana, ma introduce anche meccaniche di gioco innovative che permettono agli appassionati di esplorare nuove strategie in un contesto cooperativo.

Oltre a questa modalità, l’espansione migliora l’offerta di mazzi starter, con lo Zaffiro Acciaio che emerge come il preferito tra i nuovi introdotti, e con un Ambra Ametista dedicato alla Famiglia Madrigal di Encanto. Parlando però dello Zaffiro Acciaio, questo mazzo non solo è progettato per offrire una solida base di gioco, ma si presta anche a essere sviluppato ulteriormente, mostrando il potenziale per un’evoluzione competitiva nel tempo.

Le Nuove Meccaniche

Questa nuova espansione di Lorcana introduce poi due nuove meccaniche, o meglio, una nuova meccanica e la rivisitazione di una vecchia. La prima meccanica è una rivisitazione del già esistente Trasformazione, che ora permette ai giocatori di attivare le capacità di shift senza spendere inchiostro, ma piuttosto scartando una carta canzone o altri tipi di carte come personaggi, oggetti, luoghi o azioni. Questa novità offre una varietà di possibilità strategiche e permette di mantenere le risorse di inchiostro per altri incantesimi o mosse cruciali, aggiungendo un elemento sorpresa e tattico al gioco.

La seconda meccanica introdotta è Cantare Insieme, che consente ai giocatori di esaurire più personaggi per coprire il costo di una carta canzone. Questo approccio collaborativo non solo riflette tematicamente l’atto del cantare insieme, ma permette anche di utilizzare carte canzone potenzialmente costose in modo più fattibile. Tuttavia, nonostante il suo fascino, questa meccanica presenta delle sfide in termini di giocabilità a causa dell’alto costo delle carte coinvolte, che potrebbero limitarne l’uso pratico nei mazzi competitivi.

Questo permette tattiche più complesse e potenzialmente può cambiare l’equilibrio di potere tra i vari archetipi di mazzi esistenti. In particolare, la capacità di scartare diversi tipi di carte per attivare la meccanica di Trasformazione introduce una nuova profondità strategica che può essere sfruttata per sorprendere gli avversari e ribaltare le sorti della partita. Allo stesso tempo, la meccanica di Cantare Insieme, nonostante il suo costo elevato, suggerisce nuove sinergie tra personaggi, spingendo verso un gioco di squadra più coordinato che potrebbe rivelarsi cruciale in match serrati. Man mano che i giocatori sperimentano e integrano queste nuove carte nei loro mazzi, è probabile che vedremo emergere nuovi archetipi dominanti, così come l’adattamento o il declino di quelli attualmente prevalenti, ridefinendo così il panorama competitivo di Lorcana.

Ricordiamo che per Il Ritorno di Ursula, oltre che i soliti pacchetti e i due mazzi base (rispettivamente un Ambra Ametista con la Famiglia Madrigal e uno Zaffiro Acciaio con Hercules e una Anna in armatura), avremo la possibilità di mettere mano anche sull’Avventura degli Illuminatori, kit che sostituisce il classico Set Regalo proponendo due mazzi esclusivi e un mazzo boss, con Ursula, per poter giocare una meravigliosa modalità cooperativa.

Parlando proprio di questo kit, c’è da dire che l’esperienza di gioco è di per sé molto divertente e unica: il fatto di poterlo giocare in collaborazione è un plus, e la presenza di molteplici difficoltà e di un bonus da dover aprire soltanto una volta sconfitta la prima volta rende il tutto ancora più longevo. E fidatevi, la sfida che avrete davanti non sarà affatto facile.