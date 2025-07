Google lancia la funzione Gemini per trasformare le foto in video con audio AI

Google ha appena alzato l’asticella della creatività generativa: con l’ultimo aggiornamento del suo modello Gemini AI, ora è possibile trasformare una semplice foto in un video animato di otto secondi, completo di audio generato dall’intelligenza artificiale. La nuova funzione, alimentata dal modello video Veo 3, è disponibile da oggi per gli utenti abbonati ai piani Google AI Ultra e Pro, anche se solo in alcune aree selezionate.

Da immagine a video in pochi clic

Per utilizzare la funzione, basta accedere all’interfaccia Gemini, cliccare su “tools” nella barra del prompt, selezionare “video” e caricare una propria foto. A questo punto, l’utente può aggiungere una descrizione testuale su come desidera che l’immagine si muova, oltre a istruzioni opzionali per l’audio, che può includere effetti sonori, rumori ambientali o anche dialoghi, perfettamente sincronizzati con le animazioni. Il risultato finale viene consegnato in formato MP4, risoluzione 720p e aspect ratio 16:9.

Secondo quanto dichiarato da Google, l’intento è offrire uno strumento creativo versatile, con cui animare oggetti quotidiani, disegni fatti a mano o paesaggi naturali, trasformando un’immagine statica in una scena dinamica e sonora. Ogni video generato sarà contrassegnato da un watermark visibile per segnalare l’uso di AI e da un secondo marcatore invisibile SynthID, pensato per l’identificazione e la tracciabilità dei contenuti generativi.

Gemini e Flow si potenziano insieme

Sebbene una funzione simile fosse già presente in Flow, l’app di regia generativa lanciata da Google lo scorso marzo, l’integrazione all’interno di Gemini rende ora più immediato animare fotografie senza dover passare da un’altra piattaforma. E non finisce qui: Google ha annunciato anche l’espansione di Flow in 75 nuovi Paesi, rendendo più accessibili su scala globale le sue tecnologie di generazione video AI.

Con questo aggiornamento, Google rafforza la sua presenza nel panorama della creatività generativa, portando strumenti sempre più sofisticati alla portata di artisti digitali, storyteller e utenti comuni.