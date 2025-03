Gemini 2.5 Pro: la nuova frontiera dell’IA secondo Google

Oggi Google ha annunciato il lancio di Gemini 2.5 Pro (in versione sperimentale), riservato agli utenti abbonati e agli sviluppatori, come parte dell’aggiornamento di metà anno dei modelli disponibili. Questo aggiornamento riguarda tutti i modelli della famiglia Gemini 2.5, i quali, a differenza delle versioni precedenti, sono stati progettati come “modelli pensanti”, capaci di elaborare le proprie riflessioni prima di rispondere, migliorando così le performance e la precisione delle risposte. Google ha integrato queste capacità di pensiero direttamente in tutti i suoi modelli, al fine di affrontare problemi più complessi e supportare agenti più avanzati e consapevoli del contesto.

Gemini 2.5 Pro: un enorme passo in avanti

Una delle principali novità di Gemini 2.5 è la capacità di ragionamento integrata nei suoi modelli. A differenza delle versioni precedenti, che si limitavano a classificare e prevedere, i modelli Gemini 2.5 sono progettati per analizzare informazioni, trarre conclusioni logiche e prendere decisioni più informate, il tutto con un approccio che permette una comprensione più profonda del contesto e delle sfumature. Google ha deciso di non etichettare esplicitamente la versione “pensante” come avveniva per la precedente versione 2.0 Flash Thinking, ma gli utenti possono comunque visualizzare il processo di ragionamento attraverso la funzione “Show thinking” nell’app Gemini. Questo tipo di aggiornamento offre un’esperienza utente più avanzata e permette agli agenti di essere più precisi nel rispondere a domande complesse.

Gemini 2.5 Pro è anche equipaggiato con un modello base significativamente migliorato, che offre una performance superiore rispetto ai precedenti. Il sistema ha raggiunto risultati eccellenti nei benchmark internazionali, come LMArena, che misura le preferenze umane, e nei test scientifici e matematici, come AIME 2025 e GPQA diamond, senza l’utilizzo di tecniche costose come il voto maggioritario. Il modello ha anche ottenuto un punteggio impressionante del 18,8% su Humanity’s Last Exam, un dataset progettato per catturare la frontiera della conoscenza e del ragionamento umano.

Programmazione avanzata e multimodalità potenziata

Un altro punto di forza di Gemini 2.5 Pro è il salto significativo nella programmazione avanzata. Il modello è in grado di creare applicazioni web visivamente accattivanti e di gestire trasformazioni e modifiche del codice in modo molto più efficiente rispetto alla versione precedente. Questo rappresenta una novità importante per sviluppatori e professionisti del settore, che possono ora sfruttare la potenza di Gemini per progetti più complessi. Inoltre, il modello ha ottenuto un punteggio del 63,8% su SWE-Bench Verified, uno standard industriale per la valutazione del codice agentico, segnando un miglioramento significativo.

La multimodalità è un altro aspetto che distingue Gemini 2.5 Pro. Con una finestra di contesto da 1 milione di token e la promessa di arrivare a 2 milioni di token in futuro, il modello è in grado di comprendere set di dati molto vasti e di affrontare problemi complessi provenienti da fonti diverse, come testo, audio, immagini, video e persino interi repository di codice. Questa capacità di gestire dati provenienti da varie fonti rende Gemini 2.5 Pro una risorsa incredibilmente versatile per affrontare una vasta gamma di sfide in ambito tecnologico.

Gemini 2.5 Pro (versione sperimentale) è attualmente disponibile su Gemini Advanced e Google AI Studio, con un lancio su Vertex AI previsto per le prossime settimane. Google ha anche annunciato che nei prossimi giorni verranno rivelati i dettagli sui prezzi, consentendo l’accesso a limiti più alti per applicazioni di produzione su larga scala. Inoltre, la versione 2.5 Pro sostituisce la precedente 2.0 Pro nell’app Gemini, aggiungendo l’accesso a nuove funzionalità come il caricamento di file e l’integrazione con applicazioni come Gmail e YouTube.