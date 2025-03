Google Gemini ora può leggere anche la tua cronologia internet

Google amplia l’accesso alle funzionalità avanzate di Gemini rendendo disponibili gratuitamente alcuni strumenti finora riservati agli abbonati premium. L’aggiornamento di Gemini 2.0 offre un passo significativo nella strategia dell’azienda, che punta ad aumentare l’adozione della propria tecnologia di intelligenza artificiale in un mercato sempre più competitivo.

Potenziamento tecnico e integrazione con i dati personali

Il modello Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental, la versione più avanzata del sistema di ragionamento di Google, riceve importanti miglioramenti tecnici. La finestra contestuale viene ampliata fino a un milione di token, viene aggiunto il supporto per il caricamento di file e l’integrazione con altre applicazioni Google come Calendar, Notes, Tasks e Photos.

La novità più rilevante riguarda l’accesso alla cronologia di ricerca dell’utente. Google precisa che questa funzionalità richiede un’autorizzazione esplicita e può essere disattivata in qualsiasi momento. Un banner permanente ricorderà all’utente che Gemini è connesso alla sua cronologia. Secondo l’azienda, questa integrazione permetterà all’intelligenza artificiale di comprendere meglio le esigenze dell’utente e offrire suggerimenti più pertinenti.

Deep Research e Gems disponibili per tutti con limitazioni

L’aggiornamento rende disponibile gratuitamente anche Deep Research, lo strumento che permette a Gemini di navigare autonomamente sul web per creare report dettagliati su argomenti specifici. La nuova versione, potenziata da Gemini 2.0, mostrerà più chiaramente il proprio processo di raccolta dati e, secondo Google, offrirà risultati di qualità superiore.

Questa funzionalità sarà disponibile per gli utenti non paganti “alcune volte al mese“, ma l’azienda non ha specificato ulteriormente i limiti di utilizzo. Anche le Gems, chatbot personalizzati per compiti specifici come Learning Coach e Brainstormer, vengono rese accessibili agli account gratuiti, con la possibilità di crearne di nuovi.

Si tratta di funzionalità, nel complesso, piuttosto esose per Google: ricordiamo che le AI hanno costi di mantenimento piuttosto elevati. Evidentemente l’azienda spera che la loro gratuità, con alcune restrizioni, da una parte aumenti l’adozione di Gemini tra gli utenti, dall’altra convinca il più alto numero di persone a sottoscrivere la versione Advanced.