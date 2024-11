Con un prossimo aggiornamento, Google Gemini sarà in grado di analizzare intere cartelle di codice: un passo avanti che potrebbe renderla una delle migliori AI per i programmatori.

L’intelligenza artificiale è diventata un alleato prezioso nella nostra vita quotidiana, migliorando efficienza e produttività in molti ambiti, incluso lo sviluppo software. Strumenti come Google Gemini e ChatGPT aiutano gli sviluppatori analizzando e migliorando il codice, ma finora queste tecnologie si sono limitate a operare su singoli file. Una recente scoperta indica che Google potrebbe presto potenziare Gemini, consentendogli di analizzare intere cartelle di codice, rendendo l’assistenza AI ancora più efficace per progetti complessi.

Google Gemini fa sul serio: analisi del codice su scala più ampia

Attualmente, Gemini supporta l’analisi di file singoli caricati dagli utenti. Tuttavia, l’analisi di una base di codice più ampia, che include file interconnessi, è essenziale per comprendere appieno progetti complessi e identificare problemi o miglioramenti nel contesto globale del codice. Secondo un’analisi dell’APK della versione beta 15.47.28 dell’app Google, nuove stringhe di codice fanno riferimento a una funzionalità per caricare intere cartelle di codice.

Il nuovo sistema dovrebbe consentire agli utenti di caricare una cartella per sessione di chat, con un massimo di 1.000 file e una dimensione complessiva di 100MB. Una volta caricata, gli utenti potranno porre domande al modello riguardo alla base di codice, migliorando la comprensione e la risoluzione dei problemi.

La mossa per colmare il divario con ChatGPT

Mentre Gemini è in fase di sviluppo per supportare le cartelle di codice, altri strumenti come ChatGPT offrono già funzionalità simili. Con questa mossa, Google intende chiaramente colmare il divario, rendendo Gemini un’opzione competitiva per sviluppatori che cercano soluzioni AI avanzate. La possibilità di analizzare intere cartelle aprirà nuove opportunità per diagnosticare bug, ottimizzare le prestazioni e implementare modifiche su progetti su larga scala.

Secondo TestingCatalog, la funzione sarebbe in fase di rollout per la versione web di Gemini, ma non è ancora disponibile nell’app Android. Rimane incerto se sarà accessibile a tutti gli utenti o limitata a specifici livelli premium.