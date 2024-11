Nuovi occhiali smart Samsung con Google Gemini saranno presentati nei prossimi mesi. La notizia è stata diffusa soltanto pochi giorni fa ed ha riscosso un grande clamore. Samsung ha fatto sapere che intorno alla fine del 2025 lancerà questo prodotto, che almeno nell’hardware dovrebbe essere simile ai Ray-Ban Meta, con tanto di processore Qualcomm AR1.

Gli occhiali smart dovrebbero arrivare esattamente entro la fine del 2025, nel terzo trimestre e saranno messi in commercio almeno inizialmente 500.000 unità. Scopriamo insieme le principali caratteristiche dei nuovi occhiali, svelate nei giorni scorsi dalla Wellsen XR, conosciuto per essere un centro di ricerca cinese, uno tra i più conosciuti e affidabili.

Nuovi occhiali smart Samsung, data di uscita e caratteristiche

Samsung, dunque, è pronta a lanciare questi innovativi occhiali smart che in qualche modo faranno concorrenza ai Ray-Ban Meta con una grande sostanziale differenza, ovvero la presenza di Google Gemini. È questa la caratteristica principale che andrà a differenziare i due modelli di occhiali, ovvero la presenza in quelli Samsung di Gemini, come modello di intelligenza artificiale.

Ovviamente, la presenza di Gemini renderà questi occhiali Samsung superiori a quelli già presentati tempo da alla concorrenza ed ancora grazie a Google Workspace, potranno diventare un assistente personale e fornire informazioni su eventi fissati in calendario o sulle mail.

Con i nuovi occhiali smart Samsung, si potrà anche effettuare dei pagamenti, ovviamente attraverso la scansione di un QR Code. Gli occhiali monteranno il processore Qualcomm AR1, supportato da un semiconduttore di NXP. Gli occhiali monteranno una fotocamera da 12 megapixel, il Sony IMX681, la batteria invece avrà la stessa capacità dei Ray-Ban Meta, ovvero di 155 mAH e peseranno all’incirca 50 grammi.