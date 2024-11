Secondo un recente rumor proveniente dalla Cina, il Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe costare significativamente più del suo predecessore, il Galaxy S24 Ultra. La ragione principale risiederebbe nell’aumento del costo dei materiali (BoM), stimato in oltre 110 dollari in più rispetto al modello precedente.

Difendere i margini o il numero di vendite? Il dilemma di Samsung

Gli analisti sottolineano che i produttori di smartphone tendono a proteggere i propri margini di profitto, il che suggerisce che Samsung potrebbe trasferire almeno parte di questi costi aggiuntivi sui consumatori, con aumenti di prezzo previsti in molte regioni. Tuttavia, in Cina, il prezzo potrebbe rimanere stabile a causa della forte concorrenza sul mercato locale.

Nonostante il possibile rincaro, ci sono state segnalazioni secondo cui Samsung potrebbe ridurre i costi per alcuni componenti, in particolare per la tecnologia del display dei modelli base della linea S25. Questo, però, potrebbe non riguardare il modello Ultra, destinato a restare il fiore all’occhiello della gamma.

Quando uscirà il Samsung Galaxy S25 Ultra?

La serie Galaxy S25 dovrebbe essere presentata ufficialmente nel gennaio 2025, anche se non è ancora chiaro se l’annuncio avverrà all’inizio o verso la fine del mese.

Se i rumor si confermassero, il Galaxy S25 Ultra potrebbe segnare un cambiamento importante nella strategia di pricing di Samsung, puntando ancora di più su specifiche premium e una differenziazione ancora più netta rispetto ai modelli più economici.