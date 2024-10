La buona notizia è che il nuovo Galaxy Z Fold Special Edition sembra davvero uno dei migliori smartphone pieghevoli di sempre. La cattiva è che probabilmente non arriverà mai in Italia.

Questa edizione speciale sarà disponibile solo in Corea del Sud e in Cina, rendendola una novità esclusiva per quei mercati. Il Galaxy Z Fold SE rappresenta un’evoluzione interessante nella famiglia dei dispositivi pieghevoli Samsung, puntando su maggiore leggerezza e potenza.

Rispetto al Galaxy Z Fold 6, il nuovo modello SE risulta più sottile e leggero: ha uno spessore di appena 1,6 mm, contro gli 1,7 mm del modello precedente, e pesa 236 grammi, tre in meno rispetto al Fold 6. Anche le dimensioni dello schermo cambiano leggermente: l’ampio display interno misura 8 pollici, mentre quello esterno arriva a 6,5 pollici, aumentando rispetto al Galaxy Z Fold 6, che aveva schermi di 7,6 e 6,3 pollici.

Una delle novità più rilevanti del Galaxy Z Fold SE è la dotazione di 16GB di RAM, che lo rende particolarmente efficiente nelle applicazioni di intelligenza artificiale. Samsung ha integrato nuove funzioni per migliorare la creatività degli utenti, come la traduzione in tempo reale, l’editing avanzato delle immagini e strumenti di trascrizione. Si tratta di funzioni che permettono agli utenti di sfruttare al meglio la potenza del dispositivo per attività creative e professionali.

E’ stata aggiornata anche la fotocamera posteriore, che passa dai 50 megapixel del modello standard a ben 200 megapixel, rendendo lo smartphone pieghevole con quella che – almeno sulla carta – dovrebbe essere la migliore fotocamera del segmento.