L’evento Unpacked di Samsung ha confermato molte delle aspettative degli appassionati di tecnologia con una serie di nuove rivelazioni. Tra i prodotti presentati, spiccano il Galaxy Ring, i nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, due smartwatch e un paio di auricolari. Insomma, anche questa volta i leaker ci avevano visto giusto.

Galaxy Ring, il protagonista dell’evento

Una buona notizia e una cattiva. Quella buona è che Samsung ha fatto, finalmente, il suo debutto nell’interessante e promettente mercato degli anelli smart – che fino a poco fa era occupato solo da brand di nicchia, come Oula. La cattiva è che l’Italia non figura tra i primi Paesi selezionati da Samsung per il debutto del suo anello. Bisognerà attendere ancora un po’.

Realizzato in titanio, l’anello è dotato di sensori avanzati per monitorare il flusso sanguigno, la temperatura della pelle e altre metriche vitali come il punteggio del sonno, il movimento, la frequenza cardiaca e respiratoria. Con una durata della batteria di sette giorni e un prezzo di lancio di 400 dollari.

Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6

Come ampiamente previsto, Samsung ha anche rinnovato la sua linea di smartphone pieghevoli. Le novità sono poche, ma comunque interessanti. I nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, sono i modelli più sottili e leggeri della loro linea, con una maggiore resistenza e una migliore gestione della piega del display.

Entrambi i dispositivi utilizzano il chipset Snapdragon 8 Gen 3 e includono miglioramenti significativi alla fotocamera e alle funzionalità di intelligenza artificiale. Il Z Fold 6 parte da 2099€, mentre il Z Flip 6 ha un prezzo di partenza di 1279€.

Galaxy Watch Ultra e Galaxy Watch 7

Questa volta Samsung ha fatto il verso ad Apple, presentando anch’essa uno smartwatch top di gamma dalle caratteristiche “estreme”. Il Galaxy Watch Ultra, il nuovo smartwatch premium di Samsung, è progettato per resistere in condizioni estreme ed ha una resistenza all’acqua fino a 100 metri. L’autonomia può raggiungere le 100 ore. Tante rispetto ai Galaxy Watch normali, ma non troppe rispetto ad altri smartwatch meno sofisticati sul mercato. Il dispositivo, dotato di un display con luminosità di picco di 3.000 nits, include funzionalità avanzate di monitoraggio della salute e un pulsante Quick Button programmabile. Il Galaxy Watch Ultra sarà disponibile in un’unica dimensione da 47mm a 699€.

Per chi cerca un’opzione meno sofisticata, il Galaxy Watch 7 offre un nuovo processore a 3nm per prestazioni più veloci e una migliore efficienza energetica. Disponibile nelle dimensioni da 40mm e 44mm, il Galaxy Watch 7 ha un prezzo di partenza di 349€.