Samsung Galaxy Ring: l’anello smart è in arrivo

C’è grande attesa per il nuovo dispositivo Samsung Galaxy Ring, l'anello smart per il monitoraggio della salute.

Si può dire con assoluta certezza che Samsung ha ufficialmente realizzato un anello smart. Il 17 gennaio, in anteprima mondiale, la società ha mostrato l’anello durante l’evento Galaxy Unpacked. Nonostante la limitatezza dei dettagli, i presenti hanno potuto ammirare le prime immagini del dispositivo, soprannominandolo Galaxy Ring.

Samsung Galaxy Ring: qual è la data di uscita più probabile?

Stimare una data di rilascio per il Samsung Galaxy Ring è adesso quasi impossibile. Vista l’entrata in un nuovo territorio, la società vuole evitare colpi a vuoto. Per competere con gli anelli smart già sul mercato, il dispositivo non deve presentare difetti.

Secondo alcune indiscrezioni, il lancio potrebbe avvenire nella seconda metà del 2024. Se Samsung decidesse di richiedere l’approvazione medica, i tempi potrebbero essere ulteriormente allungati.

Nell’ipotesi in cui lo sviluppo del prodotto iniziasse a settembre e finisse entro aprile del prossimo anno, ci vorranno altri 10-12 mesi per ottenere l’approvazione. Intanto, uno smontaggio dell’APK dell’app Galaxy Wearable nel mese di settembre 2023 ha scoperto un codice che si riferiva a una data di lancio nel 2024.

Specifiche e caratteristiche del Samsung Galaxy Ring

Sulla base dei documenti depositati per i brevetti, il Samsung Galaxy Ring offrirebbe diverse funzionalità di monitoraggio della salute. Dovrebbero esserci integrati sensori ECG e PPG, che equivarrebbe alla capacità di effettuare misurazioni della frequenza cardiaca e monitorare la temperatura.

Queste caratteristiche avvicinano l’anello alle attuali capacità di Oura Ring 3, leader nel mercato degli anelli smart. Nelle immagini rilasciate da Samsung si possono vedere tre nodi in rilievo all’interno dell’anello, anch’essi molto simili a quelli dell’ultimo modello di Oura.

Un brevetto ancora precedente indicava una potenziale integrazione alla casa smart. Samsung potrebbe offrire agli utenti di questo dispositivo la possibilità di controllare altri collegati, tipo una smart TV. In un altro brevetto vengono indicati un paio di occhiali XR collegati all’anello smart per ottenere informazioni sulla posizione delle dita e delle mani.

In teoria, ciò significa tracciare accuratamente mani e dita nelle applicazioni XR, consentendo un controllo preciso sull’interfaccia utente e nelle app. Questo è solo un brevetto, quindi non vi è alcuna garanzia che questa funzionalità arrivi sul Ring Galaxy o su qualsiasi altro anello Samsung.

Altri affermano che l’azienda stia lavorando su un solo modello, quindi alcuna versione Ultra o Plus. Inoltre, si vocifera che Samsung intende implementare quante più funzioni possibili, rimuovendone alcune per ridurre le dimensioni.

Ma quanto potrebbe costare questo dispositivo? Sicuramente non poco. La tecnologia necessaria per trasformare un minuscolo anello in un valido fitness tracker costa un bel po’. Ad esempio, l’ultimo Oura Ring 3 parte da 299 euro e bisogna abbonarsi per accedere al set completo di funzionalità.

Samsung deve ancora lanciare un servizio di abbonamento per la sua linea Galaxy Watch, sperando che non butti nel calderone anche il suo anello smart.

Cosa aspettarsi da questo anello smart?

Ci sono ottime possibilità che il Samsung Galaxy Ring valga davvero l’attesa. D’altra parte, con così tante aspettative e incognite, in molti stanno fremendo per conoscere la data ufficiale di lancio. D’altronde, il miglior dispositivo indossabile è sempre quello che aiuta a perseguire i propri obiettivi di fitness.

Intanto, si potrebbe iniziare a provare le funzionalità di un anello smart puntando sull’Oura Ring 3, che presenta un ottimo sistema di monitoraggio del sonno e un approccio olistico al benessere in generale.

Un’alternativa valida all’Oura è il Circular Ring. Questo dispositivo tiene traccia della frequenza cardiaca, del sonno e dell’ossigeno nel sangue e non richiede un abbonamento mensile. Per coloro che vogliono restare nell’ecosistema Samsung, la linea di smartwatch dell’azienda vale davvero la pena.

Lo smartwatch Galaxy Watch 6 offre un’esperienza a tutto tondo con tutte le nozioni di base in termini di monitoraggio di salute e forma fisica. Il Galaxy Watch 6 Classic è leggermente più costoso ma presenta un’utile ghiera girevole e un’estetica elevata.