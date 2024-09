Samsung Galaxy Ring arriva ufficialmente in Italia. Parliamo dell’anello smart presentato dal colosso coreano in estate, insieme alla nuova generazione di dispositivi pieghevoli. Dunque, i tanti fan che sono rimasti assolutamente entusiasti nel momento della presentazione, non si vedranno costretti a doverlo importare da un altro paese.

Ma non è tutto, le buone notizie non finiscono qui. Infatti, è già stata comunicata la data della disponibilità: Samsung Galaxy Ring sarà disponibile in Italia da mercoledì 25 settembre, quindi manca ormai pochissimo. Samsung ha diffuso la comunicazione tramite la sua pagina del portale italiano dedicato all’anello smart. Al momento, non è stato svelato il prezzo ma è presente un’informazione molto importante, ovvero che almeno all’inizio Galaxy Ring sarà disponibile su Samsung Shop Online e Samsung Shop App, ossia i canali ufficiali Samsung.

Tra l’altro, scaricando la Samsung Shop App, si può approfittare di uno sconto del 5% sul prezzo di acquisto che, lo ribadiamo, in Italia non è stato ancora comunicato. Possiamo però prendere come esempio il prezzo al quale Galaxy Ring viene venduto in Germania, ovvero 449 euro. Il prezzo nel nostro Paese non dovrebbe essere molto diverso. Inoltre, in Germania lo shop ufficiale Samsung propone anche il pagamento in tre rate a interessi zero offerto da Klarna. Probabile e auspicabile che anche in Italia possa esserci la stessa possibilità. Le colorazioni sono tre: Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold.

Samsung Galaxy Ring: le caratteristiche

Molto interessanti le caratteristiche di Samsung Galaxy Ring. Ecco le più importanti: