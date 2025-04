Il primo smatphone Tri-fold di Samsung sarà disponibile solo in due Paesi?

Il tanto atteso dispositivo tri-fold di Samsung (che potrebbe chiamarsi Galaxy G Fold) è stato protagonista di numerose indiscrezioni negli ultimi mesi. Ora, nuove informazioni suggeriscono che questo innovativo smartphone pieghevole in tre parti vedrà effettivamente la luce nel corso del 2025. Tuttavia, c’è una cattiva notizia per gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo: potrebbe essere disponibile esclusivamente in due paesi.

Una strategia già vista

Non sarebbe la prima volta che Samsung adotta una simile strategia di distribuzione limitata. Lo scorso anno, il Galaxy Z Fold Special Edition è stato lanciato solo in Corea del Sud e in Cina, e sembra che proprio questi due mercati saranno gli unici a ricevere anche il nuovo dispositivo tri-fold. Questa indiscrezione trova fondamento nel database della GSM Association, dove attualmente figurano solo le varianti SM-F968N e SM-F9680 del dispositivo. Il suffisso “N” è quello che Samsung utilizza tradizionalmente per il mercato domestico coreano, mentre il suffisso “0” identifica i dispositivi destinati al mercato cinese.

Il dispositivo appare nel database con il nome in codice Q7M, recentemente rivelato, che figura erroneamente come “nome commerciale”. Probabilmente si tratta di una strategia adottata da Samsung per evitare la fuga di notizie sul nome definitivo del prodotto – strategia che sembra aver funzionato, a meno che non si chiami effettivamente Galaxy G Fold come suggerito da alcune fonti.

Storicamente, i dispositivi Samsung vengono aggiunti al database della GSM Association circa 6-7 mesi prima del loro lancio ufficiale. Questo potrebbe collocare l’arrivo dello smartphone tri-fold intorno a ottobre, sebbene non ci siano ancora certezze definitive. Ciò che sappiamo con maggiore sicurezza è che il dispositivo avrà una produzione molto limitata, elemento che spiega la disponibilità ristretta a soli due mercati. Se queste indiscrezioni si riveleranno corrette, gli appassionati europei e americani dovranno attendere ancora per mettere le mani sulla prossima evoluzione degli smartphone pieghevoli firmata Samsung, o ricorrere all’importazione da Cina o Corea del Sud.