Il Galaxy Z Fold 7, atteso per il 2025, potrebbe essere una piccola rivoluzione. Nuovi rumor anticipano grandi cambiamenti al design e alle funzionalità rispetto ai modelli precedenti. Samsung sembra voler ridurre ulteriormente lo spessore del suo pieghevole di punta, ispirandosi a soluzioni tecnologiche come quelle adottate da Apple con l’Apple Pencil.

Una nuova S Pen ispirata alla tecnologia degli iPad

Dopo aver introdotto il supporto S Pen con il Galaxy Z Fold 3, Samsung ha mantenuto questa caratteristica nei modelli successivi, ad eccezione del recente Galaxy Z Fold Special Edition, che ha sacrificato il digitizer per ottenere uno spessore ridotto. Per il Galaxy Z Fold 7, Samsung potrebbe adottare un nuovo sistema di compatibilità con la S Pen, eliminando il digitizer e integrando invece una tecnologia basata sull’elettrostatica attiva, simile a quella degli iPad. In questo scenario, i componenti necessari per il supporto S Pen verrebbero spostati nel pennino stesso, che diventerebbe più spesso e richiederebbe una batteria integrata, permettendo però al telefono di essere più sottile.

Display più grandi e hardware migliorato

Secondo le indiscrezioni, il Galaxy Z Fold 7 presenterà uno schermo esterno da 6,5 pollici e uno schermo pieghevole interno da 8 pollici, dimensioni simili alla Special Edition del Galaxy Z Fold 6. Questi miglioramenti seguono la tendenza del mercato, dove rivali cinesi offrono pieghevoli con specifiche più competitive e design più sottili.

Anche il Galaxy Z Flip 7 subirà un upgrade, con un display pieghevole da 6,85 pollici e uno schermo esterno da 4 pollici, superiore ai 3,4 pollici del modello precedente. Questi cambiamenti potrebbero permettere a Samsung di inserire batterie più grandi, migliorando l’autonomia e l’esperienza utente.

Entrambi i dispositivi saranno alimentati dal nuovo chip Snapdragon 8 Elite, che promette un significativo aumento di prestazioni e di efficienza rispetto ai modelli attuali basati sullo Snapdragon 8 Gen 3. E’ l’attuale chipset top gamma di riferimento del mercato Android.

Ovviamente non sappiamo quanto ci sia di vero in questi rumor, anche se la fonte – il noto leaker … – è ritenuta generalmente molto affidabile. Ad ogni modo, si tratterebbe di cambiamenti sicuramente non solo apprezzati, ma anche, in una certa misura, dovuti: la concorrenza dei brand cinesi è sempre più agguerrita, mentre la crescita del mercato dei pieghevoli sta rallentando in modo preoccupante. Insomma, Samsung – che ha investito in questo segmento più di tutti gli altri – non può davvero permettersi alcun passo falso.