Samsung si prepara a lanciare il primo smartphone tri-fold già nel 2025. Il colosso sta studiando nuove tecnologie piuttosto all’avanguardia ed è pronta a lanciare il primo smartphone tri-fold. Il brevetto è stato reso pubblico da xkeaks7 e da VeePN e sulla base di questo, ci si è resi conto che si tratta di una batteria pieghevole unica nel suo genere.

Samsung non ha al momento divulgato caratteristiche specifiche di questa batteria, ma molto probabilmente lo farà al più presto. Al momento l’azienda sembra stia testando il design della batteria multi-cerniera, per poter lanciare questo nuovo prodotto il prossimo anno. Qualora questo test dovesse avere degli ottimi risultati, l’azienda potrebbe puntare ad un lancio per il prossimo anno.

Samsung rivoluziona il mercato e lancia la prima batteria pieghevole al mondo

Così come abbiamo anticipato, il nuovo brevetto non rivela molti dettagli su questo prodotto. L’intento dell’azienda sarebbe quello di rendere i dispositivi pieghevoli più efficienti massimizzando quello che è lo spazio della batteria. Dalle illustrazioni del brevetto si evince un telefono pieghevole a libro ed un concetto di quadrupla piegatura.

Inoltre, è sembrato di aver capito che queste batterie potrebbero essere incluse già nei prossimi modelli tra cui il Galaxy Z Fold 5 ed il Galaxy Z Flip 6. Nonostante si tratti di una grande innovazione, potrebbero esserci degli aspetti negativi da valutare. Secondo l’opinione di TechRadar, ad esempio, aggiungere una batteria pieghevole potrebbe rendere il dispositivo più spesso e più pesante.

La batteria pensata da Samsung sarebbe quindi la prima pieghevole al mondo. Huawei invece ha presentato il Mate XT ovvero il primo telefono pieghevole a triplo schermo al mondo arrivato sul mercato proprio all’inizio del 2024. Il telefono è stato lanciato in Cina ma ovviamente, visto l’innovazione e la particolarità, ha attirato l’attenzione mediatica a livello internazionale nel giro di pochissimo tempo.