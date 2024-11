Samsung sembra pronta a fare il suo ingresso nel settore delle console portatili con un dispositivo dal design innovativo. Un brevetto recentemente scoperto sul sito della World Intellectual Property Organization suggerisce che il colosso sudcoreano stia sviluppando una console da gaming dotata di display pieghevole, simile al design del Galaxy Z Flip6.

Design pieghevole e funzionalità per il gaming

Secondo il brevetto, il dispositivo avrà un design a conchiglia, pensato per renderlo estremamente portatile. Come i modelli della linea Galaxy Z Flip, la console potrà essere piegata per essere facilmente riposta in tasca. La tecnologia del display utilizzata sarà la Ultra Thin Glass (UTG) di Samsung, la stessa che ha reso i suoi smartphone pieghevoli tra i più avanzati sul mercato.

La console includerà controlli di gioco integrati, con joystick o d-pad posizionati ai lati dello schermo e pulsanti aggiuntivi nella parte inferiore. Questo approccio permetterà ai giocatori di avere una soluzione all-in-one, senza la necessità di accessori o controller esterni.

La console da gaming pieghevole di Samsung vedrà mai la luce?

Con la sua esperienza nel settore dei display pieghevoli e il suo seguito di utenti fedeli, Samsung potrebbe posizionarsi come un forte concorrente in un mercato dominato da dispositivi come il Nintendo Switch, Steam Deck e altre piattaforme portatili emergenti.

Un aspetto intrigante sarà capire come Samsung utilizzerà la sua tecnologia per offrire un’esperienza di gioco unica. Ovviamente è importante ricordare che aziende come Samsung depositano centinaia di brevetti ogni anno e non tutti hanno un seguito, diventando prodotti o tecnologie effettivamente in commercio.

A maggior ragione, perché le sfide che un device di questo tipo dovrà riuscire a superare sono decisamente notevoli: il device dovrà offrire potenza sufficiente per supportare giochi complessi mantenendo una lunga durata della batteria; sarà anche fondamentale che la console possa contare su catalogo di giochi sufficientemente robusto, in modo da poter competere con le soluzioni basate su Windows 11 o Steam. Infine, Samsung dovrà anche riuscire a mantenere un prezzo competitivo, il che potrebbe essere difficile o impossibile, considerando il costo ancora piuttosto alto dei dispositivi con schermo pieghevole.