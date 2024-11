A Sony, la Playstation Portal non basta più. Il colosso giapponese punta a creare una console portatile in grado di riprodurre nativamente tutto il catalogo di PlayStation 5, senza bisogno di una connessione.

Sony sta lavorando a una nuova console portatile, progettata per consentire agli utenti di giocare ai titoli PlayStation 5 ovunque. Secondo Bloomberg, il progetto è ancora in fase di sviluppo e potrebbe richiedere “anni” prima di essere lanciato, sempre che l’azienda decida effettivamente di portarlo sul mercato. Questo progetto mira a competere con i giganti del settore come Nintendo e Microsoft, già impegnati a rafforzare la loro presenza nel mercato del gaming portatile.

La rinascita del gaming portatile

Nintendo domina da anni il mercato delle console portatili, e un successore della popolare Switch è atteso per il prossimo anno. Anche Microsoft ha iniziato a esplorare questo settore con lo sviluppo di un prototipo handheld Xbox. Tuttavia, il CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha recentemente dichiarato che questo dispositivo è ancora lontano dalla commercializzazione. Oltre ai player storici, nuovi attori come Valve con il suo Steam Deck e Asus con la linea ROG Ally hanno ampliato le opportunità per il gaming portatile su piattaforma PC.

Insomma, il gaming portatile stia diventando un segmento cruciale per l’industria videoludica, spingendo Sony a non restare indietro e a esplorare nuove soluzioni per consolidare la sua posizione sul mercato.

Un’evoluzione del PlayStation Portal

La nuova console portatile di Sony potrebbe rappresentare un’evoluzione significativa rispetto al PlayStation Portal, un dispositivo da otto pollici lanciato lo scorso anno che consente lo streaming wireless dei giochi PS5. Tuttavia, secondo Bloomberg, il Portal era stato inizialmente concepito come un dispositivo standalone. La nuova console, invece, dovrebbe permettere di giocare ai titoli in modo nativo, senza necessità di connessione Wi-Fi, aprendo nuove possibilità per rendere i giochi PlayStation più accessibili a un pubblico globale.

Sony non è nuova al mondo delle console portatili, avendo già lanciato in passato dispositivi come il PlayStation Portable e il PS Vita. Tuttavia, questi prodotti sono stati successivamente dismessi, lasciando spazio a competitor come Nintendo. Ora, Sony sembra determinata a rientrare nel settore con un prodotto innovativo che potrebbe ridefinire l’esperienza di gaming in mobilità.

Il successo di questa nuova console dipenderà dalla capacità di Sony di offrire un’esperienza di gioco fluida e accattivante, combinata con una libreria di titoli forte e un hardware competitivo. Se realizzato, forte del suo brand, Sony potrebbe davvero mettere in seria difficoltà gli altri produttori, conquistando rapidamente corona e scettro del rinato settore delle console portatili.