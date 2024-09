Acer annuncia la Nitro Blaze 7, una nuova console portatile da gaming con display a 144Hz e processore Ryzen 7. Avrà la stoffa per battere Asus e Steam? Dipenderà molto dal suo prezzo...

Acer ha deciso di entrare nella competizione delle console portatili da gaming con l’annuncio del suo primo dispositivo, il Nitro Blaze 7. Questo nuovo prodotto mira a competere con dispositivi come lo Steam Deck e l’Asus ROG Ally, posizionandosi come un’alternativa di fascia media tra l’Asus ROG Ally dello scorso anno e il più recente ROG Ally X.

Prezzo e disponibilità sono un’incognita, ma la partita si gioca proprio su queste due variabili.

Nitro Blaze 7: promette bene, ma il prezzo dovrà essere aggressivo

Il Nitro Blaze 7 presenta un display IPS da 7 pollici con risoluzione 1080p e refresh rate variabile, arrivando fino a 144Hz, simile alla concorrenza di Asus. È equipaggiato con il nuovo processore Ryzen 7 8840HS e la GPU integrata Radeon 780M, una configurazione comune tra i dispositivi Windows portatili.

In termini di memoria e batteria, il dispositivo offre 16GB di memoria RAM a 7500 MT/s e una batteria da 50 Wh, miglioramenti rispetto alla versione base dell’Ally di Asus, che ha una memoria da 6400 MT/s e una batteria da 40 Wh. Per lo storage, Acer offre fino a 2TB di SSD, posizionandosi bene sul fronte della capacità di archiviazione. Tuttavia, il ROG Ally X, con i suoi 24GB di RAM e batteria da 80 Wh, resta il dispositivo da battere nella categoria.

Nonostante alcune mancanze, come i touchpad e i tasti posteriori, il Nitro Blaze 7 si distingue per avere due porte USB4, di cui una situata nella parte inferiore, consentendo di scegliere se caricare o collegare il dispositivo dal lato superiore o inferiore.

In generale, il Nitro Blaze 7 sembra essere una solida aggiunta al mercato delle console portatili. Insomma, promette davvero bene ed ha il potenziale per conquistare una buona fetta di pubblico. Tuttavia, considerate le sue specifiche leggermente sottotono rispetto alle opzioni più potenti sul mercato, come la nuova Ally X, sarà fondamentale un posizionamento intelligente e, dunque, un prezzo competitivo.