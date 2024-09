Dopo tanto vociferare, PlayStation 5 Pro è realtà, grazie al reveal ufficiale, ora commentato direttamente da Hideaki Nishino, CEO, Platform Business Group, Sony Interactive Entertainment:

“Negli ultimi quattro anni dal lancio di PS5, abbiamo lavorato duramente per evolvere continuamente l’esperienza della console e offrire i grandi giochi che i nostri giocatori si aspettano da noi. Oggi, sono incredibilmente orgoglioso di annunciare il prossimo passo in questa evoluzione e dare il benvenuto a PlayStation 5 Pro nella famiglia PlayStation, il nostro hardware per console più avanzato e innovativo fino ad oggi. Abbiamo sviluppato PS5 Pro tenendo a mente i giocatori e i creatori di giochi più coinvolti, poiché molti hanno richiesto una console che offra grafica con una fedeltà ancora più alta e frame rate più fluidi a 60FPS. Abbiamo raggiunto questo obiettivo su PS5 Pro con diverse funzionalità chiave di prestazione.”

La nuova versione della console, difatti, garantisce una notevole “potenza di fuoco” aggiuntiva, grazie a:

GPU migliorata: Con PS5 Pro, stiamo aggiornando a una GPU che ha il 67% in più di unità di elaborazione rispetto alla console PS5 attuale e una memoria più veloce del 28%. Complessivamente, questo consente un rendering fino al 45% più veloce durante il gameplay, rendendo l’esperienza molto più fluida.

Ray Tracing avanzato: è stato aggiunto un ray tracing ancora più potente che fornisce riflessi e rifrazioni della luce più dinamici. Questo consente ai raggi di essere tracciati a una velocità doppia, e a volte tripla, rispetto alla console PS5 attuale.

Upscaling guidato dall’IA: Sony sta introducendo anche la PlayStation Spectral Super Resolution, un upscaling guidato dall’intelligenza artificiale che utilizza una tecnologia basata sul machine learning per fornire una nitidezza dell’immagine straordinaria aggiungendo un’enorme quantità di dettagli.

PS5 Pro offre ai giocatori una grafica incredibile a frame rate elevati.

Altri miglioramenti includono PS5 Pro Game Boost, che può essere applicato a oltre 8.500 giochi PS4 retrocompatibili giocabili su PS5 Pro. Questa funzione può stabilizzare o migliorare le prestazioni dei giochi supportati su PS4 e PS5. È disponibile anche una qualità dell’immagine migliorata per i giochi PS4 per migliorare la risoluzione su giochi PS4 selezionati. PS5 Pro sarà inoltre lanciato con la più recente tecnologia wireless, il Wi-Fi 7, nei territori che supportano questo standard. VRR e giochi in 8K sono anch’essi supportati.

Diversi giochi verranno aggiornati con patch software gratuite per consentire ai giocatori di sfruttare le funzionalità di PS5 Pro. Questi giochi saranno identificabili con un’etichetta PS5 Pro Enhanced nel loro titolo. Alcuni dei giochi che potrete aspettarvi includono grandi successi di PlayStation Studios e dei partner terzi, come Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered e molti altri.

L’altezza è della stessa dimensione della PS5 originale e la larghezza è della stessa dimensione del modello PS5 attuale per ospitare specifiche di prestazioni più elevate. La console è solo digitale: i giocatori potranno aggiungere un’unità disco Blu-ray Ultra HD o cambiare le cover della console quando saranno disponibili.

PS5 Pro si inserisce perfettamente nella famiglia di prodotti PS5 ed è compatibile con gli accessori PS5 attualmente disponibili, tra cui PlayStation VR2, PlayStation Portal, DualSense Edge, Access controller, Pulse Elite e Pulse Explore. L’interfaccia utente e i servizi di rete rimarranno gli stessi di PS5.

La console PS5 Pro sarà disponibile durante le festività al prezzo al dettaglio suggerito dal produttore (MSRP) di 699,99 USD, 699,99 GBP, 799,99 EUR e 119.980 JPY (tasse incluse). Includerà un SSD da 2TB, un controller wireless DualSense e una copia di Astro’s Playroom preinstallata in ogni acquisto di PS5 Pro. PS5 Pro è disponibile come console senza disco, con l’opzione di acquistare separatamente l’unità disco attualmente disponibile per PS5. PS5 Pro sarà lanciata il 7 novembre 2024 e sarà disponibile presso i rivenditori partecipanti e direttamente da PlayStation su direct.playstation.com. I preordini inizieranno il 26 settembre 2024.

Quindi, sostanzialmente, la nuova versione sarà più potente della precedente, permettendo, in parole povere, di avere una risoluzione, un frame rate e un output generalmente migliore: idealmente, la base di partenza sarà quella di avere la qualità delle impostazioni “Fedeltà” di PS5 ma a 60 FPS fissi.

L’hard disk avrà una capienza doppia rispetto al modello precedente e tutti gli accessori disponibili saranno compatibili. Chi vorrà giocare con le copie fisiche dovrà dotarsi di lettore esterno, portando il prezzo della console, già di per sé non economica, a più di 900 euro.