Sony ha finalmente rivelato il dato ufficiale delle vendite a vita della PlayStation 2: oltre 160 milioni di unità, confermando il titolo di console più venduta di tutti i tempi. Questa cifra, attesa a lungo, è stata annunciata in occasione del 30° anniversario del marchio PlayStation, un evento che celebra tre decenni di innovazione e successi nel mondo del gaming.

PS2: una console leggendaria

Lanciata nel 2000 come successore della PlayStation originale, la PS2 ha avuto il compito arduo di superare le aspettative create dal suo predecessore. Il design, ispirato all’Atari Falcon030, all’epoca venne accolto come un approccio innovativo e iconico. Sony acquistò i diritti sul “design ornamentale” direttamente da Atari, come evidenziato nel brevetto della console.

La PS2 non solo conquistò i cuori dei giocatori con un’impressionante libreria di giochi – titoli come Grand Theft Auto: San Andreas, Final Fantasy X, e Shadow of the Colossus sono diventati pietre miliari – ma offrì anche funzionalità pionieristiche, come il supporto per DVD, che contribuì notevolmente al suo successo commerciale.

Un primato impossibile da battere?

Con 160 milioni di unità vendute, la PS2 è stata un autentico fenomeno di massa. Difficile, se non impossibile da replicare: il dato della console di Sony supera di circa sei milioni di unità il Nintendo DS, fermo a 154 milioni e ritirato dal mercato nel 2013.

Tra le console moderne, il Nintendo Switch, con 146 milioni di unità vendute fino a settembre 2024, è l’unico dispositivo con una possibilità, seppur remota, di battere il record della PS2. Tuttavia, le vendite del Switch stanno rallentando e con l’arrivo previsto del Switch 2 entro aprile 2025, è sempre più improbabile che raggiunga questa impresa. Anche un potenziale taglio di prezzo, spesso usato per stimolare le vendite, non sembra essere imminente.

Al di fuori del Switch, nessuna console attuale si avvicina a sfidare il dominio della PS2. La PlayStation 5 ha venduto 65,6 milioni di unità, mentre la Xbox Series di Microsoft è ben più indietro, con appena 28,3 milioni di unità vendute dal lancio.