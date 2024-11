Sony ha approfittato del lancio della nuova PlayStation 5 Pro per aggiornare i dati di vendita della console. Giochi e ricavi sono in netto aumento.

Dopo il lancio della nuova PlayStation 5 Pro, Sony ha comunicato di aver venduto 65,5 milioni di unità di PlayStation 5 durante il secondo trimestre 2024. Sebbene le vendite della console abbiano subito una lieve flessione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una diminuzione di 1,1 milioni di unità (e un calo complessivo di 2 milioni nel 2024), il successo dei giochi ha compensato ampiamente la differenza.

Nel trimestre, infatti, le vendite di giochi hanno raggiunto i 77,7 milioni di unità, segnando un incremento del 14,9% rispetto al secondo trimestre del 2023. Inoltre, nonostante un aumento dei prezzi del PlayStation Network alla fine dello scorso anno, gli utenti attivi mensili sono rimasti stabili a 116 milioni.

Il bilancio complessivo per Sony è stato decisamente positivo: i ricavi sono aumentati del 9% e il profitto operativo è balzato del 73%, raggiungendo i 445,1 miliardi di yen (circa 2,91 miliardi di dollari). Con l’arrivo della PlayStation 5 Pro, più costosa e potenzialmente più redditizia, in vista del periodo natalizio, Sony ha rivisto al rialzo le sue previsioni di entrate per l’anno in corso.

A trainare le vendite dei giochi è stato l’action RPG Black Myth: Wukong, che ha registrato ben 20 milioni di unità vendute nel secondo trimestre (inclusa la versione per PC). Anche il titolo di punta di Sony, Astro Bot, ha contribuito in modo significativo, dimostrando l’impatto dei giochi di successo sulle vendite complessive della piattaforma.