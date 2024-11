Dopo il successo del OnePlus Open, uno dei migliori dispositivi pieghevoli in stile “libretto” ancora oggi, l’azienda sembra pronta a esplorare un nuovo segmento di mercato. Secondo un rumor riportato da Digital Chat Station, OnePlus starebbe pianificando il lancio di un pieghevole flip-style per il secondo trimestre del 2025.

Un ritorno alle origini con il formato Flip

Già in passato si era parlato della possibilità di un dispositivo “Flip” da parte di OnePlus, ma l’idea era rimasta in sospeso, forse per permettere al marchio di concentrarsi sul lancio del OnePlus Open. Ora, tuttavia, sembra che il progetto stia prendendo forma, con il dispositivo che potrebbe entrare nella linea “Ace”, solitamente destinata al mercato cinese e ai dispositivi di fascia media, media-atla. Questo suggerisce che il modello Flip potrebbe essere inizialmente venduto solo in Cina, almeno nella sua fase di lancio.

Il termine “small-screen flagship” utilizzato per descrivere il dispositivo si allinea con le caratteristiche tipiche dei pieghevoli Flip, noti per il loro formato compatto e maneggevole. Tuttavia, non è escluso che si tratti di uno smartphone tradizionale più piccolo, quindi la conferma sul formato finale è ancora incerta.

Possibili specifiche e design

Anche se non ci sono dettagli concreti sulle specifiche o sul design, è probabile che il nuovo pieghevole Flip di OnePlus prenda ispirazione dalla serie Find N di Oppo, in particolare dal Find N3 Flip lanciato nel 2023. Oppo, brand sorella di OnePlus, è già un attore affermato nel mercato dei foldable e potrebbe influenzare il design e la tecnologia del futuro dispositivo.

Curiosamente, un altro rumor suggerisce che Oppo e, di conseguenza, OnePlus, potrebbero abbandonare lo sviluppo di dispositivi pieghevoli di fascia alta. Se confermato, questo renderebbe il Flip di OnePlus un modello più accessibile e orientato a un segmento di mercato meno costoso rispetto ai pieghevoli premium. Nel frattempo, OnePlus è impegnata nel lancio globale del suo prossimo flagship tradizionale, il OnePlus 13, atteso a breve.