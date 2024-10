Il nuovo OnePlus 13 verrà presentato entro la fine del mese, subito dopo il lancio del chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, atteso per lunedì. Questo potente processore sarà al cuore del prossimo modello di punta di OnePlus. Se siete curiosi di conoscere il suo design, le immagini trapelate in Cina oggi svelano finalmente i dettagli, mostrando anche un confronto con l’Oppo Find X8. Il nuovo OnePlus 13 mantiene delle somiglianze con il precedente OnePlus 12, ma introduce anche alcune novità interessanti.

La fotocamera posteriore è stata riprogettata, perdendo la connessione diretta con il telaio del telefono: ora si presenta come un modulo circolare posizionato sul lato sinistro del retro. Il logo Hasselblad è stato spostato fuori dal modulo della fotocamera, occupando una posizione sulla destra, sopra una sottile striscia metallica decorativa.

OnePlus 13 official poster is out in China. It is coming next week.

The official teaser image confirms that the leaked black model is actually the design of OnePlus 13.

