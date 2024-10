OnePlus e la sua azienda madre Oppo si trovano nuovamente al centro di una disputa sui brevetti, questa volta con InterDigital, una società specializzata in brevetti chiave per tecnologie come il 5G. Questo nuovo scontro ricorda molto la controversia avuta in precedenza con Nokia, che aveva portato al divieto di vendita dei dispositivi di OnePlus e Oppo in Germania. La causa con Nokia riguardava i brevetti essenziali per il funzionamento di tecnologie di rete, e la situazione si era risolta solo di recente, permettendo ai due marchi di riprendere le vendite nel Paese.

OnePlus e OPPO: stop alle vendite in Germania

Ora, la controversia con InterDigital sta causando una nuova sospensione delle vendite degli smartphone OnePlus in Germania. Sebbene altri prodotti dell’azienda siano ancora disponibili, la vendita dei dispositivi 5G è stata fermata, evidenziando che il problema riguarda specificamente i brevetti relativi a queste tecnologie. Il modello OnePlus 12 è tra quelli colpiti da questo blocco, e non è chiaro quando l’azienda potrà riprendere a vendere i propri dispositivi in Germania.

OnePlus ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui sottolinea l’importanza dei diritti di proprietà intellettuale e l’accesso equo ai brevetti essenziali per favorire l’innovazione. L’azienda ha confermato che sta cercando una soluzione amichevole con InterDigital, e ha rassicurato i suoi utenti europei, affermando che l’impegno di OnePlus nel mercato europeo rimane invariato, con la promessa di continuare a fornire prodotti e servizi di alta qualità.