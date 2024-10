La nuova linea di iPhone 16, l’Apple Watch Series 10 e altri dispositivi annunciati da Apple quest’autunno non potranno essere venduti in Indonesia. Il governo ha accusato Apple di non aver rispettato gli obblighi d’investimento che aveva accettato.

Apple aveva promesso di investire 1,71 trilioni di rupie (109 milioni di dollari) in infrastrutture e approvvigionamento locale, ma ha investito finora solo 1,48 trilioni di rupie (94 milioni di dollari). Di conseguenza, il Ministero dell’Industria non ha rilasciato le certificazioni necessarie per vendere i nuovi dispositivi nel paese. Tuttavia, il divieto non riguarda i vecchi modelli Apple, che l’azienda può continuare a commercializzare.

Le normative indonesiane richiedono che alcuni dispositivi venduti nel paese contengano almeno il 40% di “componenti locali”, il che può includere l’uso di materiali locali, impianti di produzione o l’impiego di forza lavoro indonesiana. Apple ha stabilito quattro accademie per sviluppatori in Indonesia e, all’inizio dell’anno, ha esplorato la possibilità di costruire un impianto produttivo. Samsung e Xiaomi, ad esempio, hanno già fabbriche nel paese.

Senza l’ulteriore investimento di 15 milioni di dollari, Apple non può vendere i suoi ultimi dispositivi in Indonesia, un mercato in crescita con una popolazione giovane e tecnologicamente avanzata. Sebbene Apple non sia tra i marchi più popolari nel paese, il potenziale di crescita è notevole: l’Indonesia ha un’economia da mille miliardi di dollari, con 350 milioni di telefoni attivi.