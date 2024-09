I nuovi iPhone 16 e iPhone 16 Plus sono finalmente disponibili, con prezzi che partono rispettivamente da 979€ e 1.129€. Scopri tutti i dettagli sulle novità annunciate ieri...

Durante l’evento Apple del 9 settembre 2024, intitolato “It’s Glowtime“, sono stati presentati diversi nuovi prodotti, tra cui iPhone 16, Apple Watch Series 10 e AirPods di quarta generazione.

Apple iPhone 16 e 16 Pro: si parte da 939 euro

iPhone 16 e iPhone 16 Pro Apple ha svelato la nuova gamma iPhone 16, che include quattro modelli: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Il design cambia notevolmente per il modello base, mentre rimane sostanzialmente invariato sui Pro.

I modelli base hanno display OLED da 6,1 e 6,7 pollici, mentre i Pro vantano schermi più grandi e luminosi, rispettivamente da 6,3 e 6,9 pollici. Sotto il cofano, gli iPhone 16 montano il nuovo chip A18, che promette un miglioramento delle prestazioni del 30% rispetto al modello precedente, e una GPU potenziata del 40%. Anche la fotocamera ha visto miglioramenti, con un sensore principale da 48 megapixel e nuove modalità fotografiche avanzate, come il “Camera Control”, che consente un accesso rapido alla fotocamera.

I prezzi in Italia partono da circa 979 euro per l’iPhone 16 base, fino a 1.989 euro per l’iPhone 16 Pro Max più avanzato, con 1TB di memoria.

iPhone 16:

128 GB: 979€

256 GB: 1.109€

512 GB: 1.359€

iPhone 16 Plus:

128 GB: 1.129€

256 GB: 1.259€

512 GB: 1.509€

iPhone 16 Pro:

128 GB: 1.239€

256 GB: 1.369€

512 GB: 1.619€

1 TB: 1.869€

iPhone 16 Pro Max:

256 GB: 1.489€

512 GB: 1.739€

1 TB: 1.989€

Apple Watch 10: mai così sottili, prezzi e disponibilità

Apple ha celebrato il decimo anniversario del suo smartwatch con il lancio di Apple Watch Series 10. Il nuovo modello presenta un design più sottile, uno schermo più grande e luminoso e introduce un sistema innovativo per il cambio dei cinturini, che ora si attaccano magneticamente. Tra le novità più rilevanti c’è il monitoraggio dell‘apnea notturna, che amplia le funzionalità già esistenti di monitoraggio del sonno e della salute. Anche la velocità di ricarica è stata migliorata: per l’80% di autonomia, ora bastano appena 30 minuti.

Niente Apple Watch Ultra 3, ma in compenso l’azienda ha presentato una nuova versione total black dell’Apple Watch Ultra 2. Il prezzo è lo stesso e abbiamo il sospetto che venderà molto bene. C’è anche un elegante nuovo cinturino in maglia milanese.

Tornando all’Apple Watch 10, i prezzi, come sempre, variano a seconda del tipo di connettività, ma anche del materiale della cassa e delle dimensioni dello schermo. In questo caso i preordini sono già aperti, mentre le prime consegne sono sempre attese per il 20 settembre. Il modello base, 42mm e solo GPS, parte da 459€, mentre la versione GPS + 5G parte da 579€.

AirPods 4 e AirPods Max con USB-C: ecco quanto costano

Apple ha anche aggiornato la sua linea di auricolari, presentando gli AirPods 4. Questi auricolari sono disponibili in due versioni: una base e una più avanzata, finalmente con cancellazione attiva del rumore e modalità trasparenza (in precedenza esclusive degli auricolari Pro).

La versione base parte da 149 euro, mentre il modello con cancellazione attiva del rumore costa 199 euro. Sono stati inoltre introdotti nuovi colori per gli AirPods Max, con l’aggiunta di una porta USB-C. Il prezzo non cambia: sempre 549€.