Il team dietro l’Apple Vision Pro sta cercando di rispondere alla concorrenza di Meta, che ha ottenuto successo con occhiali smart più leggeri ed economici come i Ray-Ban. L’attuale Vision Pro di Apple, dal costo di 3.500$, è ritenuto troppo pesante e costoso e caldo al tatto. Rischia di rimanere un prodotto di nicchia.

Il gruppo di sviluppo Vision Products sta lavorando su almeno quattro nuovi dispositivi. Un modello economico del Vision Pro potrebbe arrivare già l’anno prossimo, a un costo di circa 2.000 dollari: un prezzo che sarà raggiungibile grazie ad alcuni compromessi, a partire da un processore meno potente (probabilmente quello dell’iPhone 17) e uno schermo con risoluzione minore. Non avrà quasi sicuramente nemmeno lo schermo esterno che mostra in tempo reale lo sguardo dell’utente.

Nel 2026 dovrebbe arrivare anche una seconda generazione del Vision Pro, che avrà chiaramente specifiche avanzate e paragonabili a quelle della prima generazione high-end. Apple spera che le vendite del modello “economico” doppino quelle della prima generazione del visore da 3500$.

Nel 2027 potrebbe arrivare il turno di due prodotti progettati per competere con i Ray-Ban Meta. Un paio di occhiali smart con microfoni e telecamera, e, quindi, delle AirPods sempre dotate di telecamera. Per Apple è anche un modo per recuperare parte della tecnologia sviluppata per realizzare l’Apple Vision Pro, che potrebbe venire riutilizzata anche su questi due nuovi prodotti.