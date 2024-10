Fino ad ora, i contenuti in formato ‘Immersive Video‘ di Apple ci hanno permesso di viaggiare attraverso documentari di sport, avventure globali e natura, ma sempre con un approccio non scriptato. Questa settimana, però, si apre una nuova era per , l’Apple Vision Pro con l’arrivo di “Submerged”, il primo progetto narrativo realizzato in Immersive Video. Il trailer è già disponibile, e le aspettative sono altissime.

“Submerged” sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti di Vision Pro a partire da questo giovedì, 10 ottobre, alle ore 18:00 italiane, all’interno dell’app Apple TV. Scritto e diretto da Edward Berger, regista premiato con l’Academy Award e noto per film come “All Quiet on the Western Front” e l’atteso “Conclave”, questo cortometraggio si distingue per la sua qualità e ambizione, puntando a sfruttare al massimo le possibilità offerte dall’Immersive Video.

Il cortometraggio trasporta gli spettatori a bordo di un sottomarino della Seconda Guerra Mondiale, seguendo l’equipaggio mentre affronta un attacco di siluri ricco di suspense. Grazie al formato Immersive Video, che utilizza video 3D ad altissima risoluzione e audio spaziale, gli spettatori vengono catapultati nel cuore dell’azione, in una narrazione che promette di essere coinvolgente e piena di adrenalina. Questo è il potenziale del Vision Pro: trasformare una storia in un’esperienza viscerale e immediata, in cui ci si trova circondati dalla tensione e dal dramma vissuti dai personaggi. Potete giudicare voi stessi guardando il primo trailer del progetto: