Alcuni possessori di iPhone 16 e iPhone 16 Pro stanno segnalando un consumo eccessivo e inspiegabile della batteria, secondo quanto riportato su Reddit e alcuni forum. Sebbene molti dei report provengano da utenti che usano i più recenti iPhone 16, sembra che anche alcuni modelli più vecchi, con iOS 1, stiano riscontrando problemi di durata della batteria.

È presente una lunga discussione sui problemi di batteria di iOS 18 sul forum MacRumors, iniziata quando l’aggiornamento era ancora in fase beta, ma le lamentele sono aumentate ulteriormente dopo il lancio di iOS 18 e l’uscita dei nuovi modelli di iPhone 16.

In alcuni casi, gran parte del consumo di batteria avviene in modalità standby, quando l’iPhone non è in uso, suggerendo che un’attività in background potrebbe essere la causa del problema per alcuni utenti. Paradossalmente, usare attivamente il telefono sembra rallentare il consumo anomalo della batteria.

Su Reddit ci sono lamentele simili riguardo ai modelli iPhone 16 e ad altri iPhone più vecchi con iOS 18. La notizia – in realtà – non è particolarmente sorprendente: segnalazioni come queste escono puntualmente ogni volta che viene rilasciato un nuovo aggiornamento. Questo perché, nei giorni (e a volte nelle settimane) immediatamente successivi all’installazione, avviene un’importante lavoro di ottimizzazione delle app installate in background. Il processo di adattamento, chiaramente, ha un forte impatto sull’autonomia.