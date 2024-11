Apple ha recentemente distribuito la seconda beta degli aggiornamenti di iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2 agli sviluppatori, insieme alle prime beta di watchOS 11.2, tvOS 18.2 e visionOS 2.2. Questi aggiornamenti, previsti per un rilascio ufficiale a dicembre, portano diverse nuove funzionalità, in particolare per l’ecosistema “Apple Intelligence”, che introduce strumenti avanzati di generazione di immagini, personalizzazione degli emoji e una nuova integrazione tra Siri e ChatGPT. Purtroppo alcune di queste funzioni non saranno disponibili fin da subito in Italia.

iOS 18.2: tutte le novità in arrivo a dicembre

Tra le novità più rilevanti, spicca “Image Playground”, un’app per la creazione di immagini basata su prompt descrittivi o su suggerimenti automatici di Apple, come scenari o oggetti che l’utente può aggiungere. Quest’app, integrata in Messaggi, permette di creare illustrazioni animate e caricaturali. Apple ha incluso anche la funzione “Image Wand” in iPadOS, che consente di generare immagini in base a schizzi o parole evidenziate nelle note tramite Apple Pencil.

Una nuova funzionalità esclusiva per iOS 18.2 e iPadOS 18.2 è “Genmoji”, che permette di creare emoji personalizzati basati su descrizioni e frasi, utilizzando persino riferimenti dalle foto degli amici o familiari. Questa funzione, ancora in fase beta, sarà estesa a macOS in futuro.

Arriva anche ChatGPT, che gioca in tag team con Siri

L’integrazione di ChatGPT all’interno di Siri rappresenta un ulteriore passo verso l’espansione dell’intelligenza artificiale di Apple. Se Siri non è in grado di rispondere a una domanda, può passare la richiesta a ChatGPT, fornendo una risposta generata dall’intelligenza artificiale senza la necessità di un account esterno. Apple assicura che né Apple né OpenAI conserveranno le richieste effettuate attraverso Siri.

Con l’introduzione di “Visual Intelligence”, iPhone 16 potrà analizzare l’ambiente circostante: basta inquadrare un oggetto o un luogo per ricevere informazioni in tempo reale, come gli orari di apertura di un ristorante o le recensioni. Questa funzione offre anche la possibilità di leggere testi, copiare informazioni e cercare prodotti online.

Apple sta inoltre perfezionando i “Writing Tools”, che ora possono modificare contenuti secondo istruzioni dettagliate. Gli utenti possono, ad esempio, trasformare un’email formale in un messaggio amichevole o persino in una poesia. Tra le altre novità, Apple Intelligence estende la localizzazione dell’inglese in paesi come Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica.

Gli utenti interessati alle funzionalità Apple Intelligence possono accedere a una lista d’attesa per Image Playground, Image Wand e Genmoji, con accesso progressivo alle nuove funzioni. Questi strumenti avanzati richiedono dispositivi dotati di chip M-series o A17 Pro per iPad e iPhone 15 Pro o iPhone 16 per Visual Intelligence.

Il rilascio ufficiale degli aggiornamenti è atteso per dicembre e potrebbe includere ulteriori miglioramenti in base al feedback ricevuto durante la fase beta.