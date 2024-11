Google ha lanciato la nuova app Gemini per iPhone, disponibile gratuitamente sull’App Store, con un’interfaccia semplice che offre una finestra di chat e l’accesso alle conversazioni precedenti. La app consente di interagire con il bot tramite testo, voce o fotocamera, con risposte immediate.

C’è anche la modalità Gemini Live

L’app offre accesso anche alla modalità “Gemini Live“, simile alla modalità vocale di ChatGPT, che permette una conversazione interattiva e dinamica. Disponibile già su Android da alcune settimane, Gemini Live arriva finalmente anche per iPhone, integrandosi con il Dynamic Island e comparendo sulla schermata di blocco per una maggiore accessibilità.

L’obiettivo principale dell’app Gemini è assicurarsi un posto fisso sulla homescreen dell’utente, puntando a diventare un’abitudine. Una volta assegnata a tasti rapidi, come l’Action Button su iPhone, l’app può essere avviata con un solo tap.

Gemini per iOS vs l’app per Android

A differenza della versione per Android, l’app iOS ha comunque qualche limitazione: ad esempio, non può accedere a tutte le applicazioni, né modificare le impostazioni del telefono. Ciononostante, mantiene un vantaggio significativo: la sua integrazione con altre app Google. Per esempio, se si chiede a Gemini di riprodurre musica, verrà avviato YouTube Music, o Google Maps per le indicazioni. Su Android, Gemini punta a diventare presto sempre più centrale, diventando un agente virtuale a 360 gradi che andrà a sostituire la precedente esperienza d’uso di Google Assistant. Chiaramente, sugli iPhone – dove gli utenti sono pressoché obbligati ad usare Siri – non raggiungerà mai un simile livello di integrazione.