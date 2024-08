Manca sempre meno al lancio del nuovo iPhone 16 di Apple, che stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe essere previsto per il prossimo autunno. Ma, cosa si sa ad oggi su questo nuovo modello di iPhone? Secondo alcuni rumors emersi nel corso degli ultimi tempi sia l’iPhone 16 Pro che l’iPhone 16 Pro Max avranno una batteria con maggiore capacità rispetto ai modelli precedenti.

Una batteria più grande è in grado di garantire anche delle migliori prestazioni. Molto probabilmente il nuovo iPhone 16 Pro nella versione standard avrà una capacità di 3.577 mAh. E quindi rispetto al modello precedente sarebbe più grande del 9%. Per quanto riguarda invece l’iPhone 16 Pro Max la capacità della nuova batteria dovrebbe essere di 4.676 mAh, e quindi il 6% in più rispetto al modello precedente.

Velocità di ricarica più elevata

Altra indiscrezione emersa sui nuovi modelli di iPhone è quella che riguarda la velocità di ricarica. Nello specifico iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max saranno caratterizzati da una velocità di ricarica più elevata. Entrambi infatti, sempre secondo alcuni rumors, saranno in grado di supportare la ricarica cablata da 40 W e la ricarica wireless MagSafe da 20 W.

Dietro ad una ricarica più rapida si nascondono una serie di importanti benefici. Tra questi ad esempio un minore tempo di inattività, e un tempo maggiore da spendere per utilizzare il dispositivo. Ma non solo, uno smartphone in grado di garantire una ricarica rapida è ideale anche per coloro che ogni giorno per motivi di lavoro o altro si trovano a dover combattere contro il tempo.

La testimonianza di quanto detto sta nel fatto che i dispositivi che sono in grado di supportare il raggiungimento di una percentuale piuttosto alta di batteria in poco tempo oggi sono sempre più apprezzati e scelti.