Con la seconda beta per sviluppatori di macOS Sequoia, Apple ha aggiunto il supporto per iPhone Mirroring, una delle principali novità in arrivo per il Mac. Questa funzione di Continuity consente di controllare l’iPhone direttamente dal Mac, offrendo un’integrazione senza precedenti tra i dispositivi Apple.

Cos’è iPhone Mirroring?

iPhone Mirroring permette di interagire con il proprio iPhone utilizzando il Mac. Basta accedere allo stesso ID Apple su entrambi i dispositivi per poter sfruttare questa funzionalità. Anche quando l’iPhone è bloccato, è possibile aprire e utilizzare le app, gestire le notifiche, inviare messaggi e molto altro. L’uso della tastiera, del trackpad o del mouse del Mac con l’iPhone facilita la scrittura di email lunghe e la gestione delle notifiche senza dover continuamente prendere in mano il dispositivo.

Cliccando su una notifica sul Mac tramite iPhone Mirroring, l’app corrispondente si aprirà direttamente sull’iPhone, rendendo la gestione delle comunicazioni ancora più fluida.

Funzionalità future

Sebbene non sia abilitato nella versione beta attuale, Apple prevede di introdurre la possibilità di trascinare e rilasciare file, foto e video tra iPhone e Mac entro il 2024. Questa funzionalità offrirà un modo ancora più efficiente per gestire i contenuti tra i dispositivi.

Requisiti tecnici

Per utilizzare iPhone Mirroring, è necessario un iPhone con iOS 18 beta 2 e un Mac con macOS Sequoia beta 2. La funzione è accessibile tramite una nuova icona iPhone Mirroring nel Dock e richiede un Mac con chip Apple Silicon o T2 Security Chip. Inoltre, i dispositivi devono essere vicini, con il Bluetooth e il Wi-Fi attivati, e devono essere configurati con lo stesso ID Apple e l’autenticazione a due fattori.

Compatibilità e Disponibilità

iPhone Mirroring non può essere utilizzato quando sono attivati Sidecar o AirPlay. Oltre a questa novità, la seconda beta di macOS Sequoia introduce anche il supporto per iOS 18 e iPadOS 18 nella funzione di condivisione dello schermo SharePlay. Questa opzione consente di chiedere il permesso di controllare il dispositivo di qualcun altro da remoto, facilitando l’assistenza tecnica.

Attualmente, le beta di macOS Sequoia e iOS 18 sono disponibili solo per gli sviluppatori, ma Apple prevede di rilasciare una beta pubblica a luglio. Questo permetterà a chiunque di provare la nuova funzione iPhone Mirroring prima del lancio ufficiale in autunno.

Con l’introduzione di queste nuove funzionalità, Apple continua a spingere i confini dell’integrazione tra i suoi dispositivi, rendendo l’esperienza utente sempre più coerente e interconnessa. Gli appassionati di tecnologia e gli utenti generalisti possono aspettarsi in’autunno ricco di novità che miglioreranno ulteriormente la produttività e la comodità nell’uso quotidiano dei dispositivi Apple.