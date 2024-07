Dopo il primo rifiuto, UTM SE arriva finalmente sugli iPhone: l'emulatore consente di riprodurre macchine virtuali per giocare ai cult per PC del passato, come Doom e Monkey Island, tra gli altri.

Apple ha recentemente approvato UTM SE, un’app che permette di emulare computer per eseguire software e giochi cult del calibro del primo Doom. Questa approvazione arriva poche settimane dopo che Apple aveva inizialmente respinto l’app, impedendone la notarizzazione per gli app store di terze parti nell’Unione Europea. Ora, UTM SE è disponibile gratuitamente per iOS, iPadOS e visionOS.

Dopo il rifiuto iniziale a giugno, lo sviluppatore di UTM aveva dichiarato che non avrebbe continuato a cercare l’approvazione. Tuttavia, grazie al supporto del team di AltStore e all’implementazione di alcuni accorgimenti, UTM SE è stato finalmente approvato. La versione attuale dell’app è completamente spoglia, come gli altri emulatori disponibili su iOS: è l’utente a dover scaricare i file necessari per l’emulazione di giochi o altri software. Dal canto suo, l’app fa del suo meglio per aiutare l’utente a trovare macchine virtuali di buona qualità ed emulare i diversi sistemi operativi, tra cui Windows e Linux.

Come funziona UTM SE: l’emulatore PC per iPhone

Come spiegato, UTM SE non include alcuna macchina virtuale preinstallata, ma aiuta gli utenti a trovarle. Come altri emulatori presenti sull’App Store, l’app non offre praticamente nulla di pronto all’uso, motivo per cui potrebbe scoraggiare il pubblico “meno smanettone”.

Non viene fornita con sistemi operativi, ma in compenso l’app è collega al sito ufficiale di UTM, che offre diverse guide e tutorial che spiegano come emulare Windows XP, Linux e Mac OS 9.2.1.

L’app viene descritta dagli sviluppatori così:

UTM SE è un emulatore di PC che consente di eseguire software classico e giochi classici.

Supporta la modalità VGA e la modalità terminale per i sistemi operativi puramente testuali

Emula le architetture x86, PPC e RISC-V

Esegui macchine preconfigurate, oppure crea la tua configurazione da zero

E’ realizzata su QEMU, un emulatore potente e trai più popolari

L’invasione degli emulatori per iOS

L’approvazione di UTM SE è parte di un più ampio trend reso possibile dal rilassamento delle regole di Apple, sotto la pressione della nuova legge sui mercati digitali dell’UE. Apple ha modificato le sue linee guida per l’App Store, permettendo finalmente l’ingresso degli emulatori di console come il Game Boy Color e il Game Cube.

Emulatori come Delta, che supporta vari sistemi di gioco Nintendo, e PPSSPP, un emulatore per PlayStation Portable, sono tra i primi ad essere stati approvati. Questa apertura ha introdotto un cambiamento significativo nella politica di Apple e offre agli utenti di iOS l’opportunità di rivivere giochi classici direttamente sui loro dispositivi mobili, avvicinando l’esperienza d’uso degli iPhone a quella dei telefoni Android.