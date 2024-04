AltStore PAL: l’app store alternativo per iOS che sta conquistando l’Europa

AltStore PAL, l’app store alternativo sviluppato da Riley Testut, è finalmente sbarcato in Europa dopo un periodo di test. Si tratta del primo marketplace di terze parti che consente di installare su iPhone app di sviluppatori indipendenti. Insomma, una novità assoluta che apre nuove interessanti possibilità per gli utenti iOS.

Questo nuovo store nasce con l’obiettivo di dare voce agli sviluppatori indipendenti che spesso si trovano a dover combattere con le rigide regole dell’App Store. Sulla piattaforma di Testut, infatti, “tutte le app sono benvenute”, senza restrizioni o divieti imposti da Apple.

A differenza dell’App Store, lo store alternativo si basa su un sistema di “fonti”, ovvero file JSON che contengono i metadati delle app e che vengono caricati su server indipendenti. Gli utenti possono aggiungere queste fonti e da lì scaricare le app che desiderano.

AltStore PAL: un grosso vantaggio per utenti e sviluppatori

Lo store alternativo rappresenta un vantaggio sia per gli utenti che per gli sviluppatori. I primi hanno la possibilità di scoprire e installare app che non sono disponibili sull’App Store, mentre i secondi possono finalmente distribuire le proprie creazioni senza dover sottostare alle regole di Apple.

Il suo arrivo in Europa segna un momento importante per il mondo iOS. Con l’introduzione di questo marketplace alternativo, si apre la possibilità di un futuro in cui gli utenti avranno maggiore libertà di scelta per quanto riguarda le app da installare sui propri dispositivi.

AltStore PAL è ovviamente ancora agli inizi, ma il suo potenziale è indiscutibile. La piattaforma rappresenta una boccata d’aria fresca per il panorama delle app iOS e apre la strada a nuove e interessanti possibilità per il futuro.

Tutti gli utenti che sono alla ricerca di alternative all’App Store o gli sviluppatori indipendenti che vogliono finalmente avere il controllo sulla distribuzione delle proprie app, questo store è sicuramente da tenere d’occhio.