La giornalista Taylor Lorenz ha scoperto una strana rete di influencer che promuovono due cose: la Corea del Nord e una specifica linea di integratori per neomamme.

Di stranezze TikTok ne ha sfornate tante, ma l’ultima scoperta della giornalista Taylor Lorenz, ex firma del Washington Post, probabilmente le batte tutte, o quasi.

Sulla piattaforma cinese esiste un’insolita e inquietante rete di influencer che spingono due prodotti molto diversi tra loro: 1) la propaganda nordcoreana; 2) una marca di integratori. Chi si nasconde dietro questa operazione? Per il momento è ancora un mistero.

A fine settembre, una donna con lo pseudonimo “Mothers in Healing” ha pubblicato un post su TikTok con una foto sorridente di sé stessa insieme al marito e al bambino. La didascalia recitava: “Durante un viaggio in Corea del Nord sono stata imprigionata mentre ero incinta. Ma, a causa dello standard di vita nordcoreano, abbiamo deciso di non tornare negli Stati Uniti”. Le slide successive illustravano i benefici di vivere nello stato autoritario: l’appartamento con tre camere da letto pagato dal governo a Pyongyang, il cibo delizioso e l’assistenza sanitaria e per l’infanzia gratuite. L’ultima slide mostrava un primo piano di una bottiglia di Nicotinamide Riboside liposomiale (NAD+), prodotto da una società chiamata Reus Research. La slide affermava che la Corea del Nord utilizza questo integratore speciale per sostenere la salute materna, e rimandava a una pagina TikTok Shop dove poteva essere acquistato

comincia così l’ultima puntata di User Mag, la nuova newsletter di Lorenz.

Mothers in Healing è solo uno dei tanti account che, nelle ultime settimane, hanno improvvisamente infestato TikTok. Gli account che promuovono simultaneamente il regime autoritario e questa specifica marca di integratori sono dozzine.

A quanto pare, associare il proprio brand ad una dittatura sanguinaria è una tattica di marketing brillante, considerando che sta funzionando alla grande. Analizzando i dati dello shop di Reus Research interno a TikTok, Lorenz ha scoperto che l’azienda è già riuscita a vendere oltre 100.000 prodotti, tutti venduti a prezzi che oscillano tra 40 e 90 dollari.

Secondo la giornalista, è molto improbabile che dietro questa operazione ci sia effettivamente la Corea del Nord – che pure, come noto, è sempre a caccia di stratagemmi insoliti (e spesso criminali) per accumulare valute forti come il dollaro. Anzi, paradossalmente si potrebbe dire che questo schema sia la quintessenza del capitalismo.

Sempre da User Mag: